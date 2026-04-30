Panamá reforzará medidas para evitar que naves abandonen su registro

La retención de buques con bandera panameña en puertos chinos está preocupando al sector; el presidente José Raúl Mulino mencionó que ha recibido varias "quejas" al respecto, por tanto, se tomarán medidas para evitar el abandono del registro.

Aunque las detenciones son rutinarias, reconoció que en los últimos meses las inspecciones al registro nacional han aumentado exponencialmente con respecto al año pasado y sus principales competidores, generando incertidumbre entre los clientes.

"Eso no es casual, no es fortuito, lleva intrínseco un mensaje político", subrayó.

El mandatario reiteró que no desea que el conflicto geopolítico entre Estados Unidos y China escale utilizando las naves de bandera panameña para "tratar de meter presión" porque sería algo injusto. Además de que esta medida también afecta indirectamente al país asiático porque parte de la mercancía que transportan estos buques va hacia sus regiones.

Aclaró que el gobierno panameño no ha expropiado a nadie de los puertos de Balboa y Cristóbal como se ha señalado para implementar esta medida de presión; al contrario, se actuó en concordancia con el fallo de la Corte Suprema de Justicia.

La embajada de China, según Mulino, le hizo llegar una misiva en la que reconoce que el tema de los puertos se resolverá legalmente y no de manera política a través de los tribunales correspondientes.

Panamá volvió a subrayar que no tiene ningún problema con China y que todo lo que ha sucedido con los puertos es una simple coincidencia en su disputa con Estados Unidos, ya que la decisión se fundamentó en la inconstitucionalidad del contrato de Panama Ports Company.

"El gobierno actuó porque se acabó el contrato y no podemos seguir manteniendo una actividad de semejante importancia y riesgo en el ámbito marítimo sin un contrato", dijo.

La embajadora de China en Panamá, Xu Xueyuan, en declaraciones anteriores indicó que las relaciones entre ambos países pudieran ser buenas, pero hay factores externos que las han afectado.

La diplomática considera que China, como potencia portuaria, le da mucha importancia a la seguridad del transporte marítimo, por lo cual realiza inspecciones a todos los buques que llegan a puertos chinos, lo que es normal y legal.