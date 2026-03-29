Programa une ecosistema del arroz para mejorar la eficiencia de productores

'Panamá Crece en Arroz' es el nuevo programa que integra a la banca, productores, aseguradoras, industria, empresas de insumos y asistencia técnica para impulsar una producción de arroz más eficiente y rentable.

Luis Barría gerente general de Conagro Semillas, empresa que se dedica a la comercialización de semillas certificadas para dotárselas al productor, considera que este es el mejor esfuerzo para que la banca vuelva al campo a financiar la actividad.

Desde la parte de ellos, como asistencia técnica, acompañan al productor para que el cultivo sea de mejor forma, desde la preparación del suelo hasta la cosecha y la llegada a la industria.

Entre los principales componentes del programa, destaca un esquema de aseguramiento que contempla coberturas climáticas y biológicas, con una suma asegurada de hasta 2 mil dólares por hectárea y primas aproximadas entre 5% y 5.5% por hectárea.

También, incluye monitoreo digital mediante tecnología satelital y análisis de datos, con lo que se busca reducir costos e incrementar la rentabilidad.

Joseph Tohme, director ejecutivo del Fondo Latinoamericano para Arroz de Riego (Flar), planteó que el futuro del cultivo de arroz en la región depende de que los productores cuenten con el conocimiento y las herramientas necesarias para tomar mejores decisiones en campo.

Para que el productor pueda insertarse en este programa de avanzada, necesita contar con semillas certificadas, algo que todavía falta en un tercio de las hectáreas de arroz en el país.'



En la actualidad, la nación no es autosuficiente en la generación de la totalidad del arroz que consumen los panameños cada año, por lo que, eventualmente, se aprueban contingencias para traer arroz importado.



En las últimas dos décadas se ha mantenido un promedio de 100 quintales por hectáreas y para llegar a no depender de las importaciones se requieren 160 quintales por hectáreas.



El arroz aporta cerca del 7% al valor bruto de la producción agropecuaria nacional.



La producción de arroz en Panamá, se calcula que emplea a un promedio de 20 mil personas.

Barría cuenta que el agricultor panameño tiene la particularidad que como antes había incentivos y no se evaluaban los resultados usaba semillas no certificadas, conocidas como de 'tambucho'.

"Ahora, no hay incentivos y la idea es que migre a semillas certificadas ya que va a haber rendimiento por hectárea", ilustró.

Y si no es rentable, el productor va a tener problemas a la hora de buscar financiamiento en la banca.

Roberto Linares, ministro de Desarrollo Agropecuario, dijo que como gobierno apoyan cualquier iniciativa que vaya dirigida a mejorar la eficiencia de los productores.

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Riego

Barría destaca que los productores de arroz deben ser más eficientes con menos costos.

Eso involucra emigrar al arroz de riego. "Panamá es bendecida con muchas lluvias que se desperdician", dijo el experto.

"Si Panamá con la precipitación que tiene, de 2,500 a 3,000 milímetros que tiene al año, almacenara esa agua y la usara para los cultivos, todos seríamos rentables", declaró Barría.

En Panamá, la mayoría de los productores de arroz son de secano, lo que los expone a las variaciones del clima.

Se estima que en el territorio existen más de 1,600 productores de arroz, principalmente en las provincias de Chiriquí, Panamá (sector este), Coclé y Veraguas.