Siete meses consecutivos en que economía crece a un promedio de 4%

Por séptimo año consecutivo el Índice Mensual de Actividad Económica (Imae) reflejó un crecimiento dentro del rango del 4%.

En marzo, aumentó 4.25%, porcentaje que es inferior al mismo mes del año pasado, cuando subió 7.88%.

De igual forma, el crecimiento acumulado hasta el mes de marzo es de 4.14%, que también es inferior al 6.63% que registró el primer trimestre del año pasado.

Las proyecciones sobre la economía panameña variaron luego de la guerra en Medio Oriente.

En la última estimación del Fondo Monetario Internacional (FMI) se ubicaba en 3.8% que de concretarse sería más bajo que en 2025, año que terminó en 4.4%.

La estadística del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec) indica que durante marzo de 2026, la actividad económica del país registró un desempeño favorable, impulsado por los sectores de comercio, transporte, almacenamiento y comunicaciones; intermediación financiera; hoteles y restaurantes; agropecuario; actividades comunitarias y de esparcimiento.

La actividad comercial siguió con buen comportamiento en la Zona Libre de Colón, debido al dinamismo de las reexportaciones.'



Zona Libre de Colón sigue recuperándose luego de que el año pasado su desempeño fuera negativo.



Todavía no se han publicado las cifras de la economía en el primer trimestre del año.



A pesar de que ha comenzado proyectos importantes, la construcción continúa teniendo un comportamiento inestable, con meses buenos y otros malos.



El crecimiento del turismo se refleja en la ocupación hotelera y en la afluencia de visitantes a los restaurantes, tanto de la capita como en el interior del país.

Como siempre, el Canal de Panamá mantuvo su crecimiento sostenido en ingresos por peaje y toneladas netas.

La banca aportó su acostumbrado incremento, tanto en depósitos externos y cartera crediticia y otras operaciones bancarias, al igual que las primas de seguros suscritas.

En la industria se registró un aumento en actividades como procesamiento de carne de pollo, sacrificio de ganado vacuno y porcino, elaboración de derivados del tomate y la producción de bebidas gaseosas y alcohólicas.

El sector agropecuario no se quedó atrás y mostró un desempeño positivo en rubros como la cría de aves de corral y ganado vacuno y porcino.

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Asimismo, destacaron el cultivo de tomate y la producción de frutas de exportación, específicamente la piña, sandía y melón.

Los hoteles y restaurantes, que forman parte de la actividad turística, se vieron beneficiados por el incremento en el flujo de turistas al país.

La afluencia de visitantes produjo un aumento en la ocupación hotelera y un mayor consumo en establecimientos de servicios alimenticios.

Otras actividades como la electricidad, el agua y la pesca también registraron buen desempeño, debido al aumento en la generación de energía renovable, el camarón y otros productos del mar refrigerados.

Por el lado contrario, el sector de la construcción disminuyó en marzo, provocado, entre otros factores, por la caída en la inversión pública en obras de ingeniería civil.

También mostraron variaciones negativas, el cultivo de banano, la captura de pescado y filete de pescado destinado a la exportación, la generación de energía térmica, la facturación de agua potable y el tráfico de contenedores TEU.