Martinelli y Guizado: dos víctimas de sus adversarios políticos

La obstinación de cierto sector para culpar al exmandatario Ricardo Martinelli de múltiples delitos sin que se le respete el debido proceso y las garantías a las que tiene derecho, es un mecanismo que, según el abogado Arturo Vallarino, se utiliza dentro del sistema de justicia para debilitar el potencial político de una persona en particular, en este caso, el líder del partido Realizando Metas (RM).

El jurista hizo una analogía entre Martinelli y el exvicepresidente José Ramón Guizado, quien, pese a ser inocente, fue condenado a 6 años y 8 meses de prisión por el magnicidio de José Antonio Remón Cantera, de los cuales cumplió 2 en la cárcel Modelo.

Su sentencia guardaba un trasfondo político: inhabilitarlo para que no corriera como presidente de la República, una historia que se repite, 69 años después, con un nuevo protagonista.

Vallarino cree que se está haciendo "todo lo posible" para evitar que Martinelli sea candidato presidencial, como ocurrió en las pasadas elecciones, porque a simple vista se percibe que, en lugar de buscar justicia, lo que pretenden algunas personalidades es utilizar el sistema a su favor, alargando sus procesos para suprimir cualquier posibilidad que tenga de retornar al Palacio de las Garzas, como sucedió con Guizado.

Mencionó que el juicio del caso Odebrecht es un ejemplo claro de que lo único que se quiere es afectar al expresidente, porque ni a los bancos ni a la constructora brasileña se les ha cuestionado por sus acciones; la atención se ha centrado en personas que, en ese momento, no desempeñaban cargos públicos, por lo tanto, no cometieron ningún perjuicio contra el Estado.

Señaló que en todo proceso judicial se debe respetar el principio del contradictorio, más cuando entre los implicados hay altos funcionarios; de lo contrario, sería una caricatura, porque ese recurso es fundamental para garantizar el derecho a la defensa de los presuntos involucrados.

"Si usted no puede realmente interrogar a los famosos testigos que son la base del proceso, entonces no hay duda de que aquí se montó una trama contra el exmandatario Martinelli y se trata de la utilización del sistema judicial para propósitos políticos", dijo.

2018

año en que Ricardo Martinelli fue extraditado desde Estados Unidos. 2

años estuvo el expresidente José Ramón Guizado encarcelado por un crimen que no cometió.

El letrado sostiene que estas actuaciones de los fiscales están plasmadas en los Varelaleaks; por ello, no tiene la menor duda de que el objetivo de este caso es excluir a quien, hasta la fecha, tiene el "mayor liderazgo político" en el país.

Los abogados del examandatario están a la espera de la decisión del Tribunal; no obstante, han reiterado que la misma debe ceñirse a las pruebas presentadas en el acto de audiencia, ya que la parte acusadora quiere fundamentar su teoría en testimonios que no fueron debidamente sustentados y pruebas desestimadas en Brasil.

Además, la Corte Suprema de Justicia debe resolver la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra la resolución que condenó a Martinelli a 10 años y 8 meses de prisión por supuesto blanqueo de capitales en el caso New Business, toda vez que sigue amparado por el Principio de Especialidad con el que fue extraditado desde Estados Unidos.

El abogado Carlos Carrillo Gomila considera propicio que la Corte defina su posición respecto a dicho principio antes de que la jueza Baloisa Marquínez emita el fallo del juicio Odebrecht porque se estaría incurriendo en la misma práctica debido a que se juzga un delito similar.

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La solicitud de extradición de Martinelli fija los cuatro delitos por los que puede ser sancionado en Panamá.