MEF congela créditos fiscales tras detectar irregularidades en la DGI

Después de revelar la existencia de supuestas irregularidades dentro de la Dirección General de Ingresos (DGI), lo que motivó la adopción de acciones urgentes para proteger los recursos públicos.

En consecuencia, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, explicó que se trata de un esquema que habría operado durante varios años, logrando evadir los controles establecidos.

Según Chapman, este mecanismo cooptó funcionarios y burló el sistema heredado, pero subrayó que ahora corresponde enfrentarlo con firmeza y resolverlo de manera transparente.

Por tal motivo, se ordenó la separación inmediata de los servidores vinculados a la investigación, además del congelamiento de trámites relacionados con créditos fiscales bajo sospecha.

De igual manera, el ministro dijo que solicitó personalmente al Contralor General de la República, Anel Flores la realización de una auditoría integral para esclarecer lo ocurrido y detectar vulnerabilidades en los controles.

Asimismo, destacó que las investigaciones se llevan a cabo con respeto al debido proceso, advirtiendo que quienes resulten responsables deberán responder ante la justicia.

Chapman recalcó que Panamá cuenta con instituciones y profesionales capaces de identificar irregularidades, actuar con determinación y fortalecer sus sistemas de control.