Panameños ahorran hasta $160 mensuales en las tiendas del IMA

La canasta básica de alimentos en los supermercados, tiendas y abarroterías de los distritos de Panamá y San Miguelito, según la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), se ubica por encima de los 300 dólares, un costo que la mayoría de panameños no puede sufragar; por ello, las ferias y tiendas permanentes del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) se han convertido en una alternativa accesible para que los consumidores adquieran productos a bajo costo.

"Cada 8 días recibimos a la misma persona o la misma cabeza de familia. El ahorro es significativo, porque dentro de esa canasta que el IMA tiene, se están ahorrando en cada compra alrededor de $42 y eso repercute en la economía del hogar que, lógicamente, mensualmente se está convirtiendo en $160 de ahorro", señaló Nilo Murillo, director del IMA.

Añadió que, pese al aumento en los precios del combustible e insumos de producción, en dichos establecimientos se mantendrán los costos, pues su objetivo no es generar ganancias, sino facilitar el acceso a los alimentos para las familias panameñas, contribuyendo con la industria local, ya que los pequeños y medianos productores también se benefician de estas compras.

"Ese dinero que sobra probablemente la gente lo utiliza para comprar carne de pollo, res, cerdo, pescado, vegetales o huevo. Le damos un balance a la misma persona o cabeza de familia que recibimos cada ocho días", dijo en entrevista a Panamá América.

Estas instalaciones, de acuerdo con Murillo, reciben alrededor de 3,500 personas por día en busca principalmente de las 25 libras de arroz; sin embargo, también se comercializan otros productos como frijoles, maíz, guandú, sardina, salchicha en lata, pastas, entre otros.

El IMA, en ese sentido, se ha propuesto ampliar su cobertura a nivel nacional a fin de que las personas no tengan que desplazarse a otros sectores del país en busca de sus enseres; actualmente cuentan con 14 locales en áreas como Los Santos, Chiriquí, Panamá y Coclé, pero su objetivo hacia finales de año es incrementar la cifra a 22, para lo cual ya se adelantan los estudios correspondientes.

Algunos sectores que las autoridades han identificado como prioritarios debido a su densidad poblacional son Tocumen, Juan Díaz (Panamá), Cuatro Altos (Colón), Río Hato y Aguadulce en la provincia de Coclé.'

22

establecimientos, meta del Instituto de Mercadeo Agropecuario para finales de año. 1.25

costo de las 5 libras de arroz en las ferias y tiendas permanentes de la entidad.

"Estos son lugares de mucha cantidad de personas y de consumidores que llegan al IMA porque lógicamente sus límites económicos están muy marcados", explicó.

Las nuevas aperturas contribuirán también a disminuir el número de usuarios en los puestos de venta ya existentes, agilizando el tema de las filas que continúa siendo una de las quejas más recurrentes contra la entidad. No obstante, Murillo sostiene que se trata de un tema cultural que lastimosamente nunca acabará, pues a nivel logístico han hecho las correcciones pertinentes para que las visitas a sus tiendas y ferias sean lo más placenteras posible para los consumidores.

El funcionario aseguró que, además de desarrollar un esquema de cobro digital, se ha aumentado el número de cajas en todas las instalaciones; sin embargo, la demanda sigue siendo mayor; por ello, solicita a los consumidores su comprensión, apoyo y respeto.

Planes

La institución a largo plazo se enfocará en reforzar sus estrategias para darle valor a la producción local, respaldar a los productores en el mercadeo de sus cultivos y garantizar la seguridad alimentaria en el país a través de sus centros de distribución.