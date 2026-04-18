Bloise no le teme a una expulsión de Vamos; Zulay le recuerda a Juan Diego las diferencias de trato en su bancada

El diputado Jorge Bloise aseguró que no teme ser expulsado de la bancada Vamos luego de votar por Jaime Barroso para magistrado del Tribunal Electoral.

De acuerdo con Bloise, votó con criterio tras lo que vio durante su participación en la Comisión de Reformas Electorales. En este sentido, Bloise dijo que en esa discusión se "trapeó" el piso con los independientes.

Esta experiencia habría sido clave para que el diputado se decantara en apoyar a Barroso, bautizado como el ungido del oficialismo, y rechazara la candidatura de Alfredo Juncá, que buscaba reelegirse.

Bloise trató de restarle matices políticos a su votación, no obstante, aseguró que no teme a la decisión que tome su bancada.

"Este diputado entró como libre postulación, con el movimiento Vamos, y saldrá como libre postulación. No estoy buscando formar parte de ningún otro equipo. Tampoco temo a expulsiones, si hay medidas que se tienen que tomar, que se tomen", dijo a Telemetro.

Tras el respaldo de un grupo de diputados de Vamos, entre los que también figuran Neftalí Zamora y Manuel Samaniego, crece la expectativa sobre la decisión que tomará la coalición.

A tener en cuenta que por un actuación similar, Vamos expulsó en febrero al diputado del circuito 4-1, Carlos Saldaña. En ese entonces Saldaña le dio su voto para subcontralor a Omar Castillo.

A diferencia del caso de Saldaña, en esta ocasión Juan Diego Vásquez, figura clave de esta coalición, ha evitado referirse a la situación.

Hasta el momento tres diputados han abandonado la bancada de Vamos. Betserai Richards y Manuel Cheng también dejaron las filas de los libre postulados.

En medio de esta coyuntura, la exdiputada Zulay Rodríguez le echó leña la fuego al subrayar las diferencias que se han dado entre este último caso y los anteriores.

"Me imagino que Juan Diego expulsará y exhibirá a Bloise, Samaniego y Neftalí Zamora, así como lo hizo con Carlos Saldaña. En teoría, ellos tampoco siguieron la línea de Vamos y votaron por el elegido de Mulino. Espero que sea consecuente y no se le agüen los helados", señaló.

