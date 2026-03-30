Empresarios están a la expectativa del proyecto de reformas electorales

Desde la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), consideran que la reestructuración a las reglas de la próxima contienda electoral debe enfocarse en revisar el sistema de cociente, medio cociente y residuo que, en los últimos años, ha generado diversos cuestionamientos de la población por presuntamente favorecer a candidatos que no gozan de su apoyo.

Juan Arias Strunz, presidente del colectivo empresarial, sostiene que es importante llegar a un consenso que le permita a los ciudadanos escoger a los mejores candidatos para que los representen y tomen decisiones en su beneficio.

"Al final del día es la ciudadanía la que tiene la potestad de escoger y a veces nos quejamos de ciertos políticos, pero las personas fueron las que los eligieron; es su culpa que no los representen de manera correcta", puntualizó.

No obstante, estarán a la expectativa de los cambios que se generen desde el Órgano Legislativo, brindando sus argumentos en favor de la democracia y el derecho al voto.

Los independientes, por su parte, han reiterado que, para que exista igualdad de condiciones entre las partes, es importante que se revisen a profundidad algunas de las modificaciones aprobadas en la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), ya que las mismas otorgan cierta ventaja a los partidos políticos sobre las candidaturas por libre postulación.

La bancada Seguimos, conformada por los diputados Ernesto Cedeño, Grace Hernández, Betserai Richards y José Pérez Barboni, advirtió que no respaldará posiciones que reduzcan las garantías de libre participación en los procesos electorales.

Quienes, en las pasadas elecciones, compitieron de manera independiente, aseguran que prohibir la conformación de listados en los circuitos en los que se escoge a más de 1 diputado (plurinominales), además de afectarlos directamente, es inconstitucional.



La bancada Seguimos, conformada por los diputados Ernesto Cedeño, Grace Hernández, Betserai Richards y José Pérez Barboni, advirtió que no respaldará posiciones que reduzcan las garantías de libre participación en los procesos electorales.



Los partidos políticos en su defensa han señalado que sus intenciones no son eliminar a los independientes; al contrario, su propósito es que las reglas sean iguales para todos los participantes.



Una vez lleguen las reformas electorales a la Asamblea Nacional de Diputados, serán analizadas en primera instancia por la Comisión de Gobierno, y posteriormente se presentarán al pleno para su discusión en segundo y tercer debate.

También ha sido muy cuestionado el hecho de que el respaldo a una candidatura por libre postulación se traduzca en una renuncia al partido político al que pertenece el firmante.

No obstante, los magistrados del Tribunal Electoral (TE) han dejado claro que solo presentarán ante la Asamblea propuestas que se ajusten a la Constitución.

"No vamos a mandar nada que sea ilegal, inconstitucional o contrario a una sentencia de la corte", aseveró el magistrado Narciso Arrellano.

Los partidos políticos en su defensa han señalado que sus intenciones no son eliminar a los independientes; al contrario, su propósito es que las reglas sean iguales para todos los participantes y ello implica que las candidaturas por libre postulación sean catalogadas como tal, no que utilicen mecanismos que han sido establecidos únicamente para quienes representan un colectivo.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Tras culminar la última sesión de la CNRE, se espera que el documento llegue a la Asamblea Nacional, en donde habitualmente se le introducen nuevos cambios.