Gobierno espera que 'tensión' con China disminuya

El Gobierno panameño espera que la tensión con China luego de la salida de Panama Ports Company (PPC) de los puertos de Balboa y Cristóbal "desescale" porque su intención, en ningún momento, ha sido tener un problema con el país asiático.

Señalaron que han transmitido a las autoridades diplomáticas chinas su preocupación sobre la supuesta retención de buques con bandera panameña y esperan que de las conversaciones surjan los resultados esperados para evitar afectaciones a la carga mundial, porque estas naves no pertenecen a empresas locales, sino a compañías de distintas partes del mundo, y su detención también les perjudica.

"Deseo que esta situación desescale y volvamos a una normalidad tanto en la relación política como en el entendimiento de que esto es un problema que se va a resolver y yo confío en que favorablemente para Panamá en los tribunales arbitrales de Nueva York", acotó el presidente José Raúl Mulino.

Reiteró que la decisión respecto a la concesión portuaria se tomó a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), no con "alineaciones" en contra de ningún país en particular; por tanto, es falso que se esté en combinación con el nuevo operador, como se ha mencionado en los últimos días.

El director general de Marina Mercante de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Ramón Franco, se encuentra en Japón para conocer las razones de dichas retenciones; no obstante, se adelantó que no guardan relación con asuntos políticos, son inspecciones técnicas, cuyo objetivo es garantizar la seguridad marítima.

Dicho procedimiento, de acuerdo con el Ejecutivo, se utiliza en todos los puertos del mundo; por ende, no es percibido como un agravio hacia Panamá.

Luis Alberto Roquebert, administrador de la AMP, explicó que desde el pasado mes de marzo se comunicó a todas las navieras con bandera panameña que debían tener sus papeles en regla para superar esta o cualquier otra inspección y no interrumpir su itinerario.'

8,600

naves conforman la flota panameña. 6

países han manifestado su respaldo a Panamá por la retención de buques en puertos chinos.

"Les hemos dicho: pongan en orden sus barcos porque es responsabilidad de los puertos que salgan navegando con los mejores estándares de seguridad", expresó.

Roquebert aseguró que la AMP está monitoreando constantemente la situación, pues su objetivo es que el número de naves con abanderamiento nacional aumente.

La flota panameña asciende actualmente a 8,600, lo que supone, según el administrador de la AMP, un marco de retención mayor, pero ello no quiere decir que las naves no puedan seguir su camino después de hacer las correcciones pertinentes.

El Gobierno chino, hasta la fecha, sostiene que la detención de buques no es una medida de retorsión contra Panamá.

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Sin embargo, recalcó que hará respetar los intereses de PPC.

La exoperadora de los puertos de Balboa y Cristóbal inició dos arbitrajes internacionales por la "toma ilegal" de las terminales, una contra la República de Panamá y otra contra Maersk por presuntamente utilizar sus equipos e información para operar.

La naviera danesa, en su defensa, emitió un comunicado en el que deja claro que no se considera responsable de las acciones efectuadas tras la declaración de inconstitucionalidad del contrato de PPC con el Estado panameño.

Apoyo internacional

Diversos países han mostrado su respaldo a la causa panameña, entre ellos Israel, Estados Unidos, Paraguay, Chile, Honduras y Perú.