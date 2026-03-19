La presidenta de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), Irene Orillac de Simone, reconoció que el Gobierno se ha puesto al día con el pago a los contratistas.

La empresaria dijo que se ha visto una mejoría importante con los pagos provenientes del Gobierno.

"Ahora tenemos lo que son llave en mano y las APP (Asociación Público Privada) que eso viene a ayudar al contratista en la parte de financiamiento", detalló la presidenta de la Capac.

Agregó que sienten que el Gobierno ha hecho su esfuerzo para pagar sus cuentas, sin embargo, se debe seguir trabajando para disminuir la burocracia.

Habló de temas sobre los que hay que conversar como la ventanilla única para que los planos fluyan más rápido, porque eso permitirá que la economía fluya.

"Tengo proyectos que todavía tienen tres, cuatro meses y no han podido salir de una institución y pasar a otra", alertó Orillac.

La dirigente empresarial informó que ya han conformado una comisión entre ambas partes, la que se activará la otra semana, para ver donde existe el nudo crítico.'



Una de las primeras tareas en materia económica de este Gobierno fue sanear las cuentas que se tenían con contratistas y proveedores.



En materia de vivienda, no se le dio continuidad al bono solidario y se trabajó en una nueva actualización de la Ley de Intereses Preferenciales.



Se espera que al entrar en vigencia desde este año, la nueva ley permita a más panameños contar con las facilidades para comprar una casa.



Para poder optar por una residencia de 120 mil dólares, en la actualidad, los bancos solicitan un ingreso familiar de 2 mil dólares.

Las expectativas para el sector de la construcción, que el año pasado creció 2.7% son altas, debido a los proyectos de infraestructura que se adelantan y a que ya entró en vigencia la nueva ley de intereses preferenciales que permitirá a los panameños contar con un respaldo para poder adquirir su vivienda.

Aún así, la presidenta de la Capac prevé que esa recuperación no será de la noche a la mañana, colocándola en un grado de 'moderada'.

"No te estoy diciendo que eso va a repuntar de una sola vez. Va a ser bien moderado, pero vamos a poder lograr de que comencemos otra vez a mover la rueda y podamos que mucho más panameños puedan adquirir esa vivienda propia", expresó Orillac.

La realidad sin la ley de intereses preferenciales, según la presidenta de la Capac, era que las personas no estaban calificando para adquirir una residencia.

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Con la vigencia de la nueva norma se solventa esta situación y la gente podrá adquirir casas.

Combustibles

Como en las demás actividades económicas, en la construcción existe preocupación por el aumento en el precio de los combustibles, debido a la incertidumbre global por el conflicto en Medio Oriente.

Orillac se mantiene optimista de que la situación mejorará y de que se deben buscar alternativas para mitigar la incidencia de este hecho sobre el país.

Expo Vivienda

La Capac se prepara para Expo Vivienda Capac 2026, en su versión 23, que se efectuará en el Panamá Convention Center del 16 al 19 de abril.

La feria reunirá a más de 100 promotoras, que presentarán más de 300 proyectos habitacionales, y la proyección es que se cierren transacciones por $80 millones en esos días.

Habrá unidades residenciales con costos accesibles, dentro del rango de hasta $120 mil, ubicadas en la capital, el norte y este del distrito y la provincia de Panamá Oeste.