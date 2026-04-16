Juncá y Barroso, postulados al cargo de magistrado del TE

El pleno de la Asamblea Nacional inició este jueves el proceso de elección del nuevo magistrado del Tribunal Electoral.

Los postulados fueron Alfredo Juncá, quien busca la reelección en el cargo, y Jaime Barroso, actual fiscal general de cuentas.

Luego de que la Comisión de Credenciales culminara las entrevistas a los candidatos, el listado de aspirantes fue enviado al pleno para su consideración, que decidió incluir el tema en la agenda del día.

Los candidatos deberán obtener la mayoría de los votos para ocupar el puesto, es decir, 36.

La Asamblea en los últimos días ha elegido a dos nuevos funcionarios públicos para la Defensoría del Pueblo, y ahora, el Tribunal Electoral.

Ambos procesos han generado cuestionamientos de las distintas bancadas por supuestamente estar influenciados por el Órgano Ejecutivo.

El presidente José Raúl Mulino fue cuestionado al respecto y aclaró que no tienen ningún tipo de relación con Ángela Russo, designada defensora del Pueblo en reemplazo de Eduardo Leblanc, y Barroso, quien aspira al TE.

Mencionó que a Russo la conoció durante sus pasantías, pero nunca han sido cercanos; lo mismo ocurre con Barroso.

"Ninguno de los dos sin mis amigos", dijo.

Según Mulino, en el Legislativo se miente so pretexto de inmunidad; por tanto, no tiene problema con que le sigan atribuyendo hechos que no son ciertos.

Aseguró que trabajará con quienes elija la Asamblea porque es su deber como presidente de la República.