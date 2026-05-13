Un ambiente cargado de tensión, discusiones y un fuerte intercambio de palabras se vivió en el hemiciclo del Concejo Municipal del distrito de Santiago.

El incidente ocurrió durante la presentación de un ambicioso proyecto valorado en más de 35 millones de dólares para la construcción de un complejo comercial, deportivo, cultural y de estacionamientos en los terrenos del antiguo gimnasio municipal.

La iniciativa fue presentada por el alcalde de Santiago, Erick Jaén, ante los representantes, generando de inmediato reacciones divididas entre las autoridades municipales y un intenso debate sobre el alcance, manejo y viabilidad de la propuesta.

Por momentos, la sesión tomó características de un verdadero “tira y jala”, donde el respeto entre algunas de las partes parecía haberse debilitado en medio de señalamientos y cuestionamientos relacionados con la administración de bienes municipales y la transparencia en el manejo de propiedades públicas.

Uno de los momentos más delicados surgió cuando, durante la discusión, se mencionó que en administraciones anteriores algunas propiedades municipales habrían pasado a manos privadas bajo circunstancias que, según se indicó en el debate, aún no están completamente claras desde el punto de vista legal.

El representante del corregimiento de Santiago, Carlos Ruíz, y el alcalde Erick Jaén protagonizaron uno de los intercambios más fuertes de la jornada, colocándose ambos en el centro de la polémica al no coincidir en la manera en que se ha manejado la presentación y socialización del proyecto.

A pesar de las diferencias, varios concejales coincidieron en que la propuesta podría representar un importante beneficio económico, comercial y urbano para el distrito de Santiago, siempre y cuando exista un análisis profundo y transparente de cada uno de los términos establecidos.

El proyecto prevé la creación de modernas áreas comerciales, espacios deportivos, zonas culturales y nuevos estacionamientos, lo que, según sus promotores, contribuiría al desarrollo económico y al fortalecimiento de la infraestructura urbana de la capital veragüense.

Tras varias horas de debate, las autoridades municipales acordaron conformar comisiones de trabajo para revisar con mayor detalle la propuesta antes de continuar con su trámite correspondiente.

De igual manera, se informó que el proyecto será presentado posteriormente ante la Comisión de Presupuesto de la Nación, instancia donde se evaluará la viabilidad financiera y administrativa de la iniciativa.

Mientras tanto, el tema continúa generando opiniones encontradas entre miembros del Concejo Municipal y sectores de la comunidad santiagueña, quienes esperan que cualquier decisión final responda verdaderamente a los intereses colectivos del distrito.