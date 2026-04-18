Un bus expreso de la ruta Colón-Panamá fue víctima de robo a finales de esta semana en los predios de la terminal de transporte de la ciudad de Colón.

El hecho, que se reportó la noche del jueves de esta semana, se dio tras llegar de su última carrera a eso de las 8:30 pm en el área de la terminal de buses de la ciudad de Colón.

Luego de dejar al último pasajero en el terminal, el conductor y su ayudante se dirigieron hasta la parte trasera del terminal, donde existe un lavaautos para limpiar el bus.

Una vez ahí, fueron atacados por varios delincuentes con arma de fuego, quienes golpearon con la cacha del arma a los que se encontraban en el bus y los despojaron de la recaudación del día.

Este tipo de autobuses tienen capacidad para 75 personas y ya había dado cuatro vueltas.

Esto trae la preocupación también de los usuarios de ser víctimas de atracos por los ladrones que en otros años se han hecho pasar como pasajeros, tanto saliendo de la terminal de Albrook en la ciudad de Panamá como desde la terminal de transporte en la ciudad de Colón.