Por el caso de femicidio en contra de una mujer que trabajaba en una empresa de la Zona Libre de Colón que data del 2018, un hombre de 39 años de edad fue atrapado y llevado ante un juez de garantías para que iniciara su proceso judicial, donde se le impuso la detención provisional.

El caso judicial es atendido por los funcionarios de la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala, en contra de este sujeto, quien se convierte en la segunda persona vinculada a los delitos de femicidio y robo agravado.

Para esa fecha fue encontrado el 23 de septiembre de 2018, el cuerpo de Rosa Miguelina Valdez conocida como “Titi”, en una empresa dentro de la Zona Libre de Colón.

La investigación reveló que el hecho violento se dio el 18 de septiembre del 2018, en el corregimiento de Cristóbal, área de la Zona Libre de Colón, entre calle 15 y 16 Avenida F, cuando el imputado en compañía de otra persona se aprovechan de la vulnerabilidad física de una mujer, lesionándola y privándola de su libertad dentro de una bodega.

Posteriormente, abusan sexualmente de ella, la asfixian, le quitan el dinero y artículos de valores.

Esto llevó a que el imputado fue aprehendido el pasado 25 de marzo, en diligencia de allanamiento en la comunidad de La Feria (Los Lagos), corregimiento de Cristóbal Este, al ser requerido por el delito contra la vida e integridad personal.

Durante el desarrollo de la audiencia, la Fiscalía presentó ante el Tribunal de Garantías los elementos de convicción que vinculan a este hombre con el hecho, de forma que se realizó una exhaustiva investigación junto a los brazos auxiliares.

Por lo que el Juzgado legalizó la aprehensión y formulación de imputación de este ciudadano.