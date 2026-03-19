Un grupo de exfuncionarios del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), provenientes de diversas provincias del país, se concentró de manera pacífica en la ciudad de Santiago para exigir el pago de la prima de antigüedad que, aseguran, aún se les adeuda.

Durante la manifestación, los voceros del movimiento, Ernesto Vergara y José Mercedes Bosques, señalaron que sus reclamos se fundamentan en derechos establecidos por ley.

Ante esta situación, al Gobierno Nacional le corresponde cumplir con el pago a más de mil exservidores públicos de la institución que ya se encuentran jubilados.

Vergara explicó que, en una primera etapa, algunos exfuncionarios recibieron el pago correspondiente; sin embargo, denunció que posteriormente el proceso se detuvo sin mayores explicaciones.

“A los primeros que salieron de la institución se les cumplió, pero de ahí en adelante no se ha dicho más nada”, expresó.

Por su parte, Bosques advirtió que los afectados continuarán realizando acciones pacíficas para presionar a las autoridades a agilizar el proceso.

“Estamos haciendo un llamado respetuoso, pero firme, para que se honre este derecho que nos corresponde por los años de servicio brindados al Estado”, indicó.

Los manifestantes también destacaron que esta situación no solo afecta a exfuncionarios del MIDA, sino a exempleados de otras instituciones públicas en el país que igualmente esperan el pago de la prima de antigüedad.

Finalmente, reiteraron su disposición al diálogo, al tiempo que solicitaron una respuesta concreta por parte de las autoridades competentes que permita resolver esta situación que afecta a cientos de jubilados en todo el país.