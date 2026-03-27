Acodeco alerta sobre suplantación de identidad desde números extranjeros

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) emitió un comunicado en el que alerta a los consumidores sobre casos de suplantación de identidad que se estarían realizando desde un número telefónico extranjero, utilizando de forma indebida su plataforma de mensajería WhatsApp denominada “Sindi”.

La entidad informó que ha recibido reportes sobre mensajes enviados a ciudadanos con fines adversos, en los que se solicita confirmar datos personales, como número de cédula u otra información sensible.

De acuerdo con la institución, estas comunicaciones se realizan desde un número telefónico extranjero, lo que ha generado preocupación entre los consumidores que han recibido este tipo de mensajes.

Ante esta situación, ACODECO aclaró que no realiza llamadas a ningún consumidor ni solicita información personal por teléfono o aplicaciones de mensajería.

La advertencia surge luego de que circularan mensajes en los que una persona se presenta como asistente virtual de la institución y realiza preguntas relacionadas con la situación personal o familiar de los usuarios.

La entidad señaló que este tipo de prácticas podría constituir un intento de fraude o estafa digital, por lo que recomendó a la población mantenerse alerta ante cualquier comunicación sospechosa.

En su comunicado, ACODECO reiteró que, por el momento, los únicos canales oficiales habilitados para presentar denuncias y recibir orientación por parte de los consumidores son el correo electrónico institucional info@acodeco.gob.pa, la línea telefónica 311 y su portal web oficial https://www.acodeco.gob.pa/inicio/tramites/.

Asimismo, la institución anteriormente ha exhortado a los ciudadanos a no facilitar información personal o financiera a desconocidos y a verificar siempre la autenticidad de los contactos antes de proporcionar cualquier dato.

Finalmente, ACODECO recordó que la prevención y la denuncia oportuna son fundamentales para proteger a los consumidores frente a delitos informáticos y evitar que terceros hagan uso indebido de su información personal.

