Panamá
Canciller de Panamá informó que 10 panameños presos en Cuba están en 'condiciones apropiadas'
- Ciudad de Panamá / EFE / @PanamaAmerica
Martínez-Acha recordó que el embajador panameño en la isla, Edwin Pitty, "ha ido a verlos" y que se les "está brindando la cooperación consular correspondiente.
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Los 10 panameños arrestados en Cuba acusados de propaganda contra el Gobierno de la isla "se encuentran en condiciones apropiadas", afirmó este viernes el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, quien dijo que planea viajar a La Habana para tratar el caso con las autoridades cubanas.
El Ministerio del Interior (Minint) de Cuba informó el pasado 2 de marzo del arresto de los10 panameños, acusados de supuestamente realizar pintadas críticas con el Gobierno y el sistema político de la isla en La Habana, por lo que se enfrentan con penas de hasta 8 años de cárcel.
Martínez-Acha recordó que el embajador panameño en la isla, Edwin Pitty, "ha ido a verlos" y que se les "está brindando la cooperación consular y la asistencia legal" correspondiente.
"He manifestado mi intención de visitarlos, hay que coordinar detalles, y espero que muy pronto pueda viajar a La Habana a visitar a nuestros ciudadanos y mostrarles el apoyo personalmente, y hablar con las autoridades cubanas sobre ver cómo podemos, en la medida del respeto" a la legislación cubana, "solventar estas circunstancias para nuestros ciudadanos panameños", declaró el canciller a los periodistas.
Según la acusación, las pintadas atribuidas a los panameños estaban fechadas con el día en el que se realizaron, el 28 de febrero, y contenían frases como "Abajo la tiranía", "Comunismo: enemigo de la comunidad" y "Confiamos en Donald Trump, Marco Rubio y Mike Hammer", en referencia, respectivamente, al presidente de EE.UU., su secretario de Estado y su embajador en la isla.
El Minint indicó que los arrestados fueron captados en Panamá, donde residen todos ellos, para "confeccionar letreros con contenido de carácter subversivo, contrarios al orden constitucional", y que iban a cobrar entre 1.000 y 1.500 dólares cada uno al regresar a su país.
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