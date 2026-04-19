Cobre Panamá apuesta al diálogo de la mano de especialistas

Cobre Panamá continúa abriendo espacios de diálogo cara a cara con los panameños a través de su stand interactivo en las distintas ferias y exposiciones a nivel nacional, como Expo Vivienda 2026, la feria inmobiliaria de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), en donde presentaron un nuevo elemento para mejorar la experiencia de los visitantes.

Se trata de la bicicleta, un equipo en el que los ciudadanos podrán simular la transformación del mineral en energía eléctrica, una labor que realizan los trabajadores para mover, por medio de un sistema de línea llamado trolley, los camiones eléctricos o híbridos dentro de la operación.

Este mecanismo reduce el uso de maquinaria adicional, lo que optimiza los procesos y disminuye las emisiones de carbono, contribuyendo a la conservación del medio ambiente.

Jonatan Montenegro, embajador de Cobre Panamá, indicó que estos espacios son una oportunidad para que los ciudadanos aclaren sus dudas sobre la actividad y participen de la campaña "Suma Tu Talento", que busca a nuevos colaboradores para continuar con el Plan de Preservación y Gestión Segura de la mina.

La empresa, hasta el momento, ha lanzado más de 1,000 vacantes a las que pueden acceder ciudadanos de todas partes del país; no obstante, se le está dando prioridad a quienes residen en las comunidades aledañas al proyecto, ya que han sido las más afectadas por el cese de operaciones.

Según Montenegro, más de 60 mil personas han aplicado a estas vacantes, por lo que no se descarta extender la jornada de reclutamiento.

Recomendó a los interesados optar por la vacante que más se ajuste a su experiencia o preparación profesional para que tengan mayor oportunidad de obtener el empleo.'

1,800

dólares, salario promedio del proyecto minero. 4

mil plazas de empleo directas e indirectas generará el procesamiento del material rocoso ya extraído de la mina.

Belkis González, bióloga molecular en Cobre Panamá, invitó a las mujeres a educarse más en ingeniería y ciencias para que puedan aplicar a este tipo de vacantes que, además de ayudarlas a crecer profesionalmente, son bien remuneradas.

"Invito a las mujeres a que apliquen, no se queden solamente en las aulas o con sus títulos, ejerzan y aprovechen estos espacios", dijo.

Aseguró que trabajar en esta industria tiene múltiples beneficios porque el promedio salarial es de 1,800 dólares, mientras que el resto de actividades en el país ronda los $700, una diferencia de más de 1,000 dólares que afecta la adquisición de bienes de los trabajadores.

La especialista reiteró que la suspensión del proyecto minero ha impactado negativamente la economía local; por ello, espera que, tras conocer los resultados de la auditoría integral, se tome una decisión sobre su futuro.

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Recientemente, el Ministerio de Comercio e Industrias autorizó el procesamiento del material rocoso ya extraído de la mina, que se estima generará alrededor de 4 mil plazas de empleo directas e indirectas.

Cabe destacar que esta decisión no supone la reactivación de las operaciones mineras.