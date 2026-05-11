Cuarto Puente sobre el Canal mantendrá su entrega en 2028 con nuevo diseño del intercambiador

El gobierno confirmó que la entrega del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá se mantiene según el cronograma y que estará listo el 31 de diciembre de 2028, pese a la reciente aprobación de una nueva adenda.

El ingeniero y director del proyecto, Manuel Alvarado, explicó que esta adenda es importante porque la adenda 1 había reducido el alcance del intercambiador Este para disminuir costos. “Al quitar el tren del metro del Cuarto Puente, quedaba solo una herradura y se ampliaban algunas vías”, señaló.

Alvarado indicó que al asumir este gobierno se revisó toda la información técnica y se realizó un nuevo estudio de aforo de tráfico, que permitió verificar la funcionalidad del sistema de vías reducido. Según el ingeniero, el nuevo diseño del intercambiador dará servicio a la ciudad durante los próximos 15 a 20 años de forma fluida.

“El nuevo intercambiador ofrece eficiencia y capacidad para distribuir el tráfico rápidamente, evitando tranques”, añadió. Además, explicó que con el diseño anterior la apertura del puente habría colapsado el sistema, por lo que se hicieron los estudios necesarios para mejorarlo.

Gracias a los nuevos análisis, el intercambiador podrá distribuir el tráfico hacia diferentes rutas de manera ordenada y segura, con salidas hacia Omar Torrijos Este, Omar Torrijos Oeste y el Corredor Norte, facilitando la movilidad hacia distintas zonas de la ciudad.

El proyecto retomó el modelo original, pero mejorado, ya que el anterior no contaba con la conectividad de la Avenida La Amistad ni con la capacidad de manejo de tráfico que ahora se plantea, concluyó Alvarado.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en la edición matutina de Telemetro Reporta.

