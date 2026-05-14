Ejecutivo sobre elección en la AN: 'Me sentaré al lado de quien tenga los votos'

El Ejecutivo tomó distancia del proceso de elección del nuevo presidente de la Asamblea Nacional, afirmando que se sentará al lado de quien obtenga la mayoría de votos de diputados indistintamente del partido político al que represente.

La relación con el Órgano Legislativo, a juicio del mandatario José Raúl Mulino, ha sido buena en beneficio del interés nacional, sin embargo, no puede opinar sobre si se reelige o no el actual presidente.

"Hemos tenido un trabajo arduo en las legislaciones que se han aprobado, pero no puedo opinar respecto de quién aspire", dijo.

Reiteró que no se trata únicamente de postularse a dicho cargo, sino de conseguir la mayoría de votos, no obstante, es un tema que corresponde únicamente a la Asamblea, en lo que a él corresponde trabajará con quién reciba el respaldo de los diputados.

El presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, aún no ha confirmado oficialmente su postulación; no obstante, ha recalcado que "quien no aspira, expira", dejando entrever que en los próximos días podría dar a conocer su decisión.

Herrera, de confirmar su postulación, no contaría con los votos de la bancada del partido Realizando Metas quien anunció que correrá con candidato propio el próximo 1 de julio.

Los diputados de la Coalición Vamos tampoco darían su respaldo al panameñistas por incumplir el acuerdo basado en principios comunes que idearon durante la pasada legislatura para garantizar la separación de poderes del Estado.

Vamos también estaría analizando la posibilidad de presentar un candidato propio a la presidencia de la Asamblea.

El resto de bancadas no se han pronunciado al respeto.