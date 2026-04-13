Habilitan intercambiador de Villa Zaita; prestatarias también se beneficiarán de la estructura

Este lunes comenzó a operar el nuevo intercambiador de Villa Zaita de la Línea 1 del Metro de Panamá, que conecta rutas de Panamá Norte con el tren.

Desde temprano, el flujo de pasajeros fue constante y el usuario empezó a utilizar el sistema sin mayores complicaciones.

Según explicó Ana Laura Morais, encargada de planificación del Metro de Panamá, el proceso fue arduo y paralelo a la construcción, ya que implicó coordinar con MiBus y las prestatarias para ajustar rutas y garantizar una integración funcional.

Destacó que querían arrancan con un sistema que realmente respondiera a la movilidad de la zona norte.

El intercambiador permite que buses alimentadores y rutas de prestatarias lleguen directamente a la estación, facilitando la conexión con la Línea 1.

Los usuarios ahora pueden hacer el trasbordo sin escaleras, usando rampas y accesos directos, lo que agiliza el desplazamiento hacia puntos como San Miguelito o el centro de la ciudad.

El sistema funciona desde las 4:00 a.m. hasta cerca de la 1:00 a.m., permitiendo cubrir incluso el último tren del día.

En el área hay seis espacios habilitados para las rutas que alimentan la estación desde distintos sectores de Panamá Norte.

Autoridades del transporte señalaron que la medida busca reducir tiempos de traslado y mejorar la eficiencia del servicio público. Además, esperan que esta conexión directa contribuya a disminuir la congestión vehicular en la carretera Transístmica, donde se mantienen operativos diarios de agilización.

Usuarios manifestaron sentirse cómodos con el nuevo sistema. Muchos indicaron que ahora llegan directo al punto de conexión sin tener que bajarse en otros sitios, lo que representa un cambio en su rutina diaria de transporte.