InDrive alcanza nuevos puntos del interior; conductores podrán conservar el total del valor acordado en cada viaje

Los interioranos contarán formalmente con más o opciones para trasladarse de un punto a otro, luego de que la plataforma inDrive formalizara esta semana su llegada a Río Hato, Santiago de Veraguas, Chitré, Penonomé y Las Tablas.



De acuerdo con la app, la activación en estas zonas del interior del país responde a una realidad concreta: aún persisten desigualdades importantes en el transporte urbano, donde conductores enfrentan márgenes reducidos y pasajeros, en ocasiones, tarifas poco competitivas.

Frente a este escenario habrá un modelo diferencial: 0% comisión para conductores en estas nuevas zonas, permitiéndoles conservar el total del valor acordado en cada viaje.

Más allá de una expansión comercial, la llegada de la plataforma representa una oportunidad económica tangible para quienes buscan generar ingresos bajo sus propios términos.

En estas comunidades, donde la radio sigue siendo el principal medio de información y el impacto económico local es una prioridad, el modelo flexible abre la puerta a una alternativa inclusiva que integra taxis oficiales y conductores que cumplan con la normativa vigente.

“La expansión al interior del país es una iniciativa de impacto que busca que miles de personas más puedan generar ingresos extra, haciendo viajes seguros a precios justos, como ya lo hicimos en David. Desde el inicio, estamos trabajando en recomendaciones de precios y funcionalidades de seguridad en las nuevas ciudades”, dijo Santiago Aguilar, Representante del Cluster de Centroamérica y el Caribe para inDrive.

La aplicación ya se encuentra habilitada para el registro de conductores en las nuevas zonas del interior del país.

A diferencia de otros modelos, la app permite que pasajeros y conductores negocien directamente la tarifa del viaje dentro de la misma plataforma, ofreciendo mayor autonomía y flexibilidad para ambas partes.

