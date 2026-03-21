Madre de la bebé de 9 meses da la cara; denuncian acoso en redes por un abuso que 'no habría ocurrido'

El caso de la bebé de nueve meses, quien presuntamente habría sido víctima de abuso sexual, ha dado un giro con las declaraciones brindadas por la defensa de su madre.

De acuerdo con el abogado Gustavo Pinzón, defensor de Kenibeth Saldaña Sánchez, la niña fue ingresada al centro hospitalario con un cuadro de fiebre, vómito y diarrea.

Además indica que no hay documento forense que certifique que la menor fue abusada.

Kenibeth vivee en la comunidad de Llano Tebujo, ubicada en el distrito de Müna, en la comarca Ngäbe Buglé, por lo cual está solicitando que el caso sea remitido a la comarca, sobre todo porque ella ha sido objeto de ataques y discriminación en redes sociales.

Pinzón explicó que a pesar de que se han hecho señalamientos públicos sobre una presunta violación, hasta el momento no existe constancia de la comisión de tal hecho.

Según Pinzón, los primeros diagnósticos médicos revelan que la niña presenta una pequeña infección, sin que se haya confirmado ningún tipo de abuso.

Además, el abogado detalló que “la situación se ha tornado más compleja debido a que la investigación fue declarada bajo reserva, lo que ha impedido que la defensa tenga acceso al expediente”.

"Me indican que tienen órdenes superiores de no mostrar el expediente. Se le han violado sus derechos", expuso Pinzón.

También denunció que la niña fue trasladada al Hospital del Niño en Ciudad de Panamá sin que la madre fuera informada oportunamente.