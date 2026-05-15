MIDES refuerza protocolos preventivos en los CAIPI ante alerta epidemiológica por sarampión

Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) anunció el reforzamiento de los protocolos de prevención en los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI), tras la alerta epidemiológica emitida por el Ministerio de Salud (MINSA) ante el riesgo de reintroducción del sarampión en Panamá.

Con estas medidas se busca garantizar la protección y bienestar de más de dos mil niños y niñas en condición de vulnerabilidad, quienes reciben atención en los 95 Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI), distribuidos a nivel nacional. El MIDES subrayó que la primera infancia constituye una población prioritaria dentro de las acciones de vigilancia epidemiológica.

La decisión responde a la Nota DMS/1005/DGSP/1353//DE-280 del MINSA, que instruye a fortalecer la prevención y control de enfermedades inmunoprevenibles, especialmente en comunidades vulnerables. En este contexto, el MIDES ha instruido a los centros a mantener medidas estrictas de bioseguridad y monitoreo.

Entre las acciones implementadas se incluyen la verificación de esquemas de vacunación, revisión de tarjetas de control, reforzamiento de la higiene y desinfección de espacios, así como la orientación continua a padres y acudientes sobre síntomas y medidas preventivas. También se estableció el monitoreo diario de fiebre, erupciones cutáneas y otros signos asociados a enfermedades transmisibles.

El MIDES indicó que todo procedimiento de vacunación dentro de los CAIPI deberá contar con el consentimiento informado firmado por el padre, madre o acudiente legal, garantizando así el respeto a los derechos de las familias y la transparencia en las intervenciones de salud.

Asimismo, se dispuso que, durante las jornadas realizadas por personal del MINSA en los centros, deberá permanecer presente personal del CAIPI para acompañar y dar seguimiento a las acciones desarrolladas, asegurando una coordinación efectiva entre ambas instituciones.

Cualquier situación sospechosa o alerta epidemiológica deberá ser notificada de inmediato a las autoridades competentes, reforzando la articulación con las regiones de salud para una respuesta rápida y oportuna, recordó la institución.

Finalmente, el MIDES reiteró su compromiso con la protección integral de la niñez panameña y llamó a las familias y centros educativos a mantener actualizados los esquemas de vacunación, colaborando activamente con las medidas preventivas impulsadas por las autoridades de salud.