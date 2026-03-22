"No existe información oficial que confirme esa afirmación", respondió la ministra de Desarrollo Social (Mides), Beatriz Carles de Arango, ante suposiciones de que en albergues hay niñas de 8 o 9 años embarazadas.

"Difundir datos no verificados en temas tan delicados puede generar alarma y revictimización, afectando la imagen de organizaciones sin fines de lucro que prestan un servicio de atención y cuidados en beneficio de los niños, niñas y adolescentes", advirtió la ministra del Mides.

La reacción de la titular se da ante la participación de la presidenta de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional, Alexandra Brenes, en un programa televisivo, este domingo en el que abordó el tema.

Brenes denunció una serie de irregularidades que se dieron en albergues y hasta colocó una denuncia ante el Ministerio Público por lo que halló en el Centro de Atención Integral de Tocumen.

Las repercusiones de la actuación de la diputada independiente provocaron la renuncia de la secretaria ejecutiva de la Senniaf, Ana Fábrega y varias reuniones de la junta directiva de la secretaría para tomar acciones.

Carles aclaró que el Mides no ejerce supervisión operativa directa sobre Senniaf. Su función es orientar, articular y fortalecer la política social, no intervenir en la operación diaria.

También, escribió que la junta directiva del Senniaf no se reúne tres veces a la semana como se expuso, pero que, ante los hechos recientes, "se ha actuado con mayor intensidad y responsabilidad".

Carles agregó que desde el Gobierno y la junta directiva de Senniaf "se están tomando medidas para proteger, fortalecer controles y corregir lo necesario".

"Como madre, como mujer y como servidora pública, este no es un tema menor. Cada decisión que se está tomando tiene un solo propósito: proteger a los niños, niñas y adolescentes", manifestó la ministra.



