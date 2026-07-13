Obras de la Línea 3 obligan a cierres nocturnos en Panamá Pacífico

El Metro de Panamá informó que desde el 13 de julio se aplicará un cierre temporal de carriles en Panamá Pacífico. La medida se mantendrá durante un mes en horario nocturno, específicamente de 9:30 p.m. a 4:00 a.m.

Por su parte, la entidad explicó que el cierre responde a los trabajos de construcción del viaducto de la Línea 3. Además, este plan de manejo de tráfico fue aprobado por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) con el objetivo de garantizar la seguridad durante las obras.

La restricción afectará la rotonda y el puente vehicular de Panamá Pacífico, por lo que los trayectos entre Cocolí y Panamá Pacífico quedarán inhabilitados en ambos sentidos. Con este horario nocturno se pretende minimizar el impacto en la movilidad diaria de residentes y trabajadores, mientras las autoridades mantienen vigilancia constante en la zona.

Por otro lado, el Metro de Panamá exhortó a los conductores a seguir las señales de tránsito instaladas en el área y pidió comprensión por las molestias ocasionadas. Asimismo, recordó que estas acciones son necesarias para avanzar en la Línea 3, proyecto que conectará Panamá Oeste con la capital.