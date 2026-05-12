OER llevará luz a comunidades mediante sistema solar prepago

La estrategia de reducción de la pobreza energética en el país que lleva a cabo la Oficina de Electrificación Rural (OER) se centrará este año en la implementación de un sistema fotovoltaico prepago para masificar y democratizar el servicio a nivel nacional a costos accesibles.

El proyecto llevará electricidad a quienes residen en áreas lejanas en donde la falta de caminos e infraestructura dificulta la instalación de líneas eléctricas, pero no de equipos a base de energía renovable que, con el mantenimiento adecuado, podrían durar entre 25 y 30 años.

El director general de la OER, Antonio Clement, aseguró que los planes de pago por este servicio serán asequibles, ya que su propósito no es generar ganancias, sino reducir la brecha de electricidad existente.

Los paquetes prepago dependerán de las necesidades de los usuarios; es decir, entre más energía necesiten, mayor será el monto que deben recargar; no obstante, el límite estimado podría ser de 30 dólares por equipo.

Mencionó que actualmente en la comarca Ngäbe-Buglé existe un sistema similar cuyo costo mínimo es $5 y ha beneficiado aproximadamente a 6,500 casas, cifra que espera superar una vez se establezca la reglamentación del servicio, para lo cual se está en conversaciones con la Secretaría de Metas y la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.

El sistema fotovoltaico de la OER, a diferencia del implementado en la Comarca, conlleva una obligatoriedad de mantenimiento; la empresa que obtenga la licitación deberá garantizar su funcionalidad en el tiempo.

"Queremos que se masifique la electrificación para que las personas que están más alejadas puedan tener el servicio, pero no solo para que se pongan felices por un año, sino para que les dure", afirmó Clement.'

2,000

personas se han beneficiado del primer panel solar en acueducto rural instalado en la provincia de Coclé. 25-30

años, tiempo que durarían los paneles solares si se les da el mantenimiento adecuado.

El funcionario sostuvo que detrás de la duración de estos equipos debe existir una responsabilidad de mantenimiento; de lo contrario, ocurrirá lo mismo que ha sucedido con el resto de paneles solares instalados en el país: han quedado en desuso por desperfectos en la batería que no han sido subsanados a tiempo.

Aclaró que esta iniciativa no busca "cobrar por la luz del sol", como se ha indicado en ocasiones anteriores, porque no aplicará para quienes ya tengan paneles solares, sino para las comunidades que no cuenten con líneas eléctricas.

Proyectos

La OER, en lo que va del año, ha instalado líneas eléctricas en distintas comunidades de las provincias de Colón, Coclé, Los Santos, Chiriquí, Veraguas y Bocas del Toro, beneficiando a más de 800 personas.

La institución licitará, en las próximas semanas, varias luminarias y cargadores telefónicos a base de luz solar para el programa "Mi Primera Luminaria", que busca dotar de energía a las comunidades, escuelas y juntas comunales más apartadas y humildes del país.

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Además, se tienen varios proyectos en ejecución en los sectores de Alanje, Nuevo México y Chiriquí Viejo (Chiriquí), Copé, Ola, Las Tibias (Coclé), Tonosí y La Picada (Los Santos).

La instalación de paneles solares en acueductos rurales seguirá siendo una de las prioridades de la OER durante el 2026 porque no solo dota de energía a los panameños, sino que también se traduce en menores costos de facturación.

"Este tipo de sistema le va a bajar el consumo a los usuarios y posiblemente pueden llegar a tener hasta un crédito que los ayude. Ese dinerito que tenían para pagar ahora les sirve para otra cosa", subrayó el director de la entidad en entrevista a Panamá América.