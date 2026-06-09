ONU Mujeres se suma a la Semana de Alto Nivel del Bicentenario

Con miras a fortalecer la agenda internacional por la paz y el desarrollo sostenible, Panamá confirmó este lunes la participación de ONU Mujeres en la Semana de Alto Nivel conmemorativa del Bicentenario del Congreso Anfictiónico. Con esta incorporación, el número de delegaciones asistentes asciende a 79, entre países y organismos internacionales.

Durante una reunión en el Palacio Bolívar, la directora regional de ONU Mujeres, Bibiana Aído, comunicó al viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, el interés del organismo en contribuir al éxito de este encuentro diplomático hemisférico.

En ese sentido, ONU Mujeres planteó su participación en foros y mesas de trabajo, especialmente en temas vinculados al aporte de las mujeres en los procesos de independencia de América y su rol actual en áreas como la tecnología. De esta manera, se busca resaltar el papel protagónico de las mujeres en la construcción de las naciones.

Por otro lado, la reunión entre el viceministro Guevara Mann y la directora Aído, permitió, además, el repaso de temas de la agenda país como el Plan Nacional de Acción para el próximo lustro, la incorporación de Panamá al Pacto Regional por los Cuidados y el Programa Mujeres, Paz y Seguridad.

Asimismo, la presencia de ONU Mujeres se suma a la de organismos internacionales como la OEA, la AEC, la Comunidad de las Democracias, la UNESCO, la OTPCE, la OPS, la OCDE, la SEGIB, la ALADI y UNICEF, consolidando un marco de cooperación amplio y diverso. Con esta participación, Panamá refuerza su papel como centro de diálogo regional, al reunir a actores internacionales en torno a la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible.

La confirmación de ONU Mujeres marca un hito en la preparación del Bicentenario del Congreso Anfictiónico, fortaleciendo la dimensión inclusiva y global de este evento diplomático.