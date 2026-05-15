Panamá hace historia con las primeras guías nacionales para la hemofilia

El país presentó oficialmente las primeras guías nacionales para la atención de la hemofilia en los niveles primario y secundario de salud; este avance permitirá fortalecer el diagnóstico temprano de dicha enfermedad y garantizar la referencia oportuna de pacientes hacia centros especializados.

Esta iniciativa es liderada por la Dra. Nadia Barsallo, quien es coordinadora del Programa Nacional de Hemofilia; "es el resultado de años de trabajo conjunto entre especialistas, equipos multidisciplinarios y la comunidad médica", mencionó. Estas guías proporcionarán herramientas prácticas al personal de atención primaria y secundaria para identificar casos de manera más rápida y efectiva, para atención de las personas que padecen de este trastorno.

La hemofilia, enfermedad hereditaria causada por la ausencia o disminución de factores de coagulación, no tiene cura, pero puede controlarse mediante tratamientos que incluyen la administración de dichos factores. Su detección temprana es clave para evitar complicaciones como hemorragias musculares, hematomas y sangrados articulares que pueden derivar en discapacidad.

Dentro de estas guías también detallan la clasificación de la enfermedad en leve, moderada y severa. Los casos más graves suelen detectarse desde el nacimiento, mientras que los leves o moderados pueden manifestarse posteriormente con síntomas como sangrados nasales frecuentes, moretones excesivos o hemorragias tras procedimientos médicos.

César Garrido, presidente de la Federación Mundial de Hemofilia, destacó que desde 2020 se impulsó la elaboración de guías locales en distintos países. En este contexto, Panamá se posiciona como referente regional en el manejo diagnóstico y terapéutico de esta condición.

Actualmente, el país ha logrado avances significativos en la creación de al menos tres centros de tratamiento integral, que incluyen servicios de hematología, fisiatría, ortopedia y laboratorios especializados, para los pacientes.

Este esfuerzo coloca a Panamá en una posición destacada dentro de Centroamérica y América Latina, consolidándose como uno de los países mejor preparados en la región para enfrentar los retos que plantea esta enfermedad.

Con la implementación de estas guías, Panamá reafirma su compromiso con la salud pública y la atención integral de pacientes con hemofilia, marcando un hito en la región y ofreciendo esperanza de una mejor calidad de vida para quienes conviven con esta condición.