Sigue el sol a su máximo esplendor en el cielo panameño y el Instituto de Meteorología e Hidrología (IMHPA) advirtió que habrá índices de radiación de elevados a extremos hasta este miércoles, 25 de marzo.

Para este lunes, martes y miércoles no se prevén lluvias y el cielo estará totalmente despejado por lo que se incrementará la radiación directa del sol sobre todo el país.

El IMHPA afirma que en estas condiciones, al estar expuesta la persona al sol puede generar efectos negativos para la salud, como enrojecimiento de la piel, ardor, irritación y hasta quemaduras en la piel.

Se recomienda tratar de evitar la exposición al sol sin protección entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m. en estas fechas.

Los mayores índices de radiación UV-B se esperan para el litoral del Pacífico del país.

Las altas temperaturas y la sensación térmica siguen acalorando al país.

El pasado sábado, por ejemplo, los termómetros escalaron a 35º Celsius en la ciudad de David, Chiriquí, mientras que en Santiago, Veraguas, alcanzó 37.2º el pasado 16 de marzo.

En Tocumen, el pasado sábado la temperatura máxima fue de 33.5º, misma temperatura que se sintió en la estación de Albrook, el pasado 17 de marzo.

