Roberto Linares descarta alza del precio del arroz y asegura abastecimiento

El ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, descartó un aumento en el precio del arroz en los próximos meses, luego de sostener una reunión extraordinaria con productores de arroz, molineros y representantes de insumos agrícolas para analizar el impacto del alza del combustible.

El titular del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) aseguró que, por el momento, el país cuenta con suficiente arroz, hasta el mes de octubre, según los datos preliminares del inventario alimentario.

El ministro explicó que el inventario alimentario ya salió, y será comparado con el anterior, que es prácticamente igual.

Adelantó Linares que este fin de semana se reunirá con directores; posteriormente convocará una reunión de la cadena agroalimentaria, en la que se evaluará si será necesario importar arroz, así como la cantidad.

“Por el momento entiendo que tenemos arroz suficiente”, reiteró el funcionario.

Durante el encuentro, los productores señalaron que, aunque no se prevé un aumento inmediato en el precio al consumidor, el incremento en los costos del combustible ya está impactando la producción agrícola, especialmente en el uso de equipos y la preparación de la tierra en el inicio del ciclo de siembra.

Indicaron que el diésel es un insumo clave para las labores agrícolas y que su encarecimiento ha elevado uno de los principales renglones de gasto, lo que podría reflejarse en mayores costos de producción en los próximos meses.

Además, advirtieron que otros insumos agrícolas, como la urea, ya han registrado aumentos de precio, lo que podría provocar que la producción que salga al mercado a finales de julio tenga un costo mayor al registrado el año pasado.

La reunión se realizó a puertas cerradas y tuvo como objetivo buscar soluciones conjuntas entre el Gobierno y los sectores productivos para enfrentar los desafíos derivados del aumento del precio del combustible.