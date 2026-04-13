Subsidio del combustible inicia el 15, pero hay dudas del sector transporte

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) junto a la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) anunciaron que ya está habilitado el registro para acceder al subsidio de combustible dirigido al sector transporte.

Las autoridades señalaron que prevén que la aplicación efectiva del beneficio inicie este miércoles 15 de abril mientras se realizan fases de prueba del sistema.

El proceso forma parte de las medidas ante el aumento en el costo del combustible. Sin embargo, transportistas indicaron que persisten dudas, ya que muchos registros quedan en estado “en proceso” tras completar el formulario.

Explicaron que el sistema realiza verificaciones posteriores, tanto del conductor como del vehículo, por lo que el trámite no es inmediato.

Desde la Cámara Nacional de Transporte (Canatra) señalaron que el registro avanza, aunque reconocen dificultades.

Indicaron que existen cerca de 70 mil certificados de operación, de los cuales unos 45 mil están activos, pero no todos cumplen con los requisitos dentro de la plataforma.

Conductores manifestaron que esperan que el sistema funcione de manera efectiva, ya que el aumento del combustible ha impactado sus ingresos.

El gobierno estima que este subsidio representará una inversión de 15 millones de dólares mensuales durante 10 meses, como parte de las medidas para mitigar el impacto del alza en el combustible.