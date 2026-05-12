El envejecimiento es "inevitable", sin embargo, se puede cambiar el cómo con prevención y ciencia porque la longevidad ha dejado de ser una "tendencia" para convertirse en la necesidad de preservar la calidad de vida y la vitalidad.

Envejecer bien, de acuerdo a Naim Dahdah, médico internista y experto en medicina de antienvejecimiento, consiste en mantener la independencia y la energía durante el mayor tiempo posible.

Uno de los pilares claves es el estudio del NAD, una molécula que el galeno describe como "combustible biológico", esencial para la producción de energía y reparación celular.

El NAD favorece el envejecimiento saludable, aunque con el paso de los años sus niveles disminuyen por el estrés oxidativo y la inflamación, lo que se traduce en fatiga, menor recuperación física y cambios cognitivos.

El uso de péptidos ha ganado relevancia como mensajeros biológicos. Estas cadenas de aminoácidos pueden estimular la recuperación muscular, el metabolismo y la regeneración de tejidos.

La terapia de reemplazo hormonal, otra de las opciones para ralentizar este proceso, tiene uno de los mayores mitos: es considerada peligrosa, pero en realidad ofrece beneficios importantes en la composición corporal, el sueño y el bienestar general cuando es correctamente monitoreada.

Los hábitos básicos, como una buena nutrición, el ejercicio, dormir y manejo del estrés, también son importantes porque ninguna terapia puede reemplazarlos. "(...) La longevidad responsable no busca soluciones milagrosas, sino una estrategia global basada en la evidencia y el equilibrio", afirmó Dahdah, que añadió que verse bien, en muchos casos, es el reflejo del bienestar interno, por lo tanto, la medicina de longevidad ha comenzado a converger con la estética.

Investigación

Un estudio, encabezado por el University College London (UCL) y publicado en la revista Innovation in Aging, refuerza el valor de las artes para la salud y sugiere que dedicar tiempo semanal a actividades culturales puede ser una estrategia accesible para envejecer de forma más saludable.

Los investigadores destacan que esta es la "primera evidencia" directamente las artes con un ritmo más lento de envejecimiento biológico porque parecen actuar de forma similar al ejercicio y la variedad de actividades aportan diferentes beneficios.