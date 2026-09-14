Con la expectativa de superar el éxito de su debut, arrancó la segunda edición del Festival Internacional de Caricaturas (Expo Cartoon Panamá), con una agenda de actividades que desarrollará durante toda la semana entre la Ciudad de Panamá, Aguadulce y Penonomé.

Para la segunda edición, la convocatoria, que se hizo con la temática sobre el Canal de Panamá, recibió cerca de 100 caricaturas procedentes de más de 30 países, además, el lineup de invitados incluye a ocho artistas locales e internacionales (Costa Rica, México y Colombia)

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El festival inició con un taller en la Ciudad de las Artes y una jornada de realización gratuita de caricaturas en el Centro Cultural de España - Casa del Soldado.

La sesión de caricaturas en vivo continuará este martes, en el Sitio Arqueológico Panamá Viejo de 9:00 a.m. a 11:00 p.m. y en la tarde, de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. en el Auditorio del Tribunal Electoral tendrá lugar el conversatorio "Democracia y libertad de expresión".

A partir del miércoles 16 de septiembre, la programación se trasladará al Centro Superior de Bellas Artes y Folklore, el Museo Regional de Aguadulce Stella Sierra, Escuela de Bellas Artes Estelina Tejeira y el Centro Regional Universitario de Coclé (Cidete). Puede consultar la agenda de actividades en el Instagram del festival (@expo_cartoon_panama_).

Para cerrar, Hilde Sucre, creador y director del festival, adelantó que se llevará a cabo por segunda vez la Caricatón, intercambió de alimentos secos por caricaturas, que posteriormente se donará al comedor infantil Caritas Felices en Aguadulce.

La jornada se divide en dos partes, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., en la Plaza OnDGo Aguadulce y en el Parque 19 de Octubre de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

La Expo Cartoon Panamá cuenta con el patrocinio del TE, el Consejo Nacional de Periodismo (CNP), la Cámara de Comercio de Panamá, OnDGo y Hotel La Central. Y también con el apoyo del Ministerio de Cultura (MiCultura), el Patronato Panamá Viejo, entre otros.