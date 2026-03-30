FAE Panamá 2026: menos días, misma esencia y compromiso social

La programación de la edición número 15 del Festival Internacional de Artes Escénicas (FAE Panamá) sufrió algunos cambios debido a limitaciones presupuestarias, sin embargo, esta reestructuración no afectará su calidad o el segmento social.

El FAE Panamá empezó como una bienal en 2004 y en 2019 se convirtió en un evento anual con la misión de democratizar las artes escénicas en el país, por lo tanto, a pesar de que los patrocinios están "flojos" la celebración sigue en pie con la intención de seguir llegando al mayor número de público posible y que sea accesible para todos.

Para la próxima edición, que tendrá lugar del 16 al 20 de abril, se tenía prevista una programación variada y de mucha calidad, con el fin de celebrar los 22 años de la creación del festival, pero ante lo anteriormente explicado se tuvo que concentrar el evento en cinco días, en lugar de una semana, y posponer la presentación de algunas de las compañías internacionales y locales que ya están confirmadas, explicó Roberto Enrique King, productor general del FAE Panamá.

El recorte y los ajustes de la programación no afectarán las actividades gratuitas de carácter social: el Laboratorio Formativo FAE, el FAE al Aire libre y el FAE llega a las Escuelas del Barrio. Mientras que las presentaciones en sala, en el Teatro Nacional, el Ateneo de la Ciudad del saber y los teatros de la Ciudad de las Artes, continuarán siendo accesibles, $15 (espectáculos internacionales) y $10 (locales), más los gastos por servicio.

Ante este panorama, King insta al público a comprar sus entradas para los espectáculos en salas porque esos ingresos les permiten cubrir gastos de la producción y también están recibiendo donaciones para sostener el segmento gratuito del festival a través de la Fundación pro Artes Escénicas y Audiovisuales: 04-04-01-522899-4 (Banco General).

Asimismo, para garantizar la sostenibilidad del festival próximamente se estará presentando en la Asamblea Nacional (AN) un anteproyecto de ley para que el Estado reconozca el evento y reciba un aporte económico anual.

Programación

La edición de este año por primera vez saldrá de la ciudad, el festival llegará a Colón, al Centro de Arte y Cultura de Colón, donde presentarán teatro infantil para cuatro escuelas de la provincia.

El público puede consultar la programación a través de FAE Panamá (Facebook, X e Instagram) y en la página web www.faepanama.org, además, las entradas están a la venta en https://tustiquetes.com/.