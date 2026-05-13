Se inaugura 'Hilvanando Ilusiones' entre Panamá y República Dominicana

En un vibrante encuentro cultural, quedó inaugurada en la Ciudad de las Artes la exposición “Hilvanando Ilusiones: Dominicana Pinta Bien”, edición número 13 de la muestra itinerante reúne obras de niños y adolescentes de la Escuela de Arte Eliosnet, quienes plasman con frescura y sensibilidad su realidad cotidiana a través del dibujo y la pintura.

La ceremonia contó con la presencia de la ministra de Cultura de Panamá, María Eugenia Herrera, y del embajador de República Dominicana, Roberto Salcedo Gavilán. Ambos estuvieron acompañados por representantes de la Fundación Eliosnet, destacando el fuerte lazo entre ambos países.

La ministra Herrera resaltó el valor del arte como herramienta transformadora. “Cuando un niño pinta, imagina; cuando imagina, construye; y cuando construye desde la creatividad, también aprende a comprenderse mejor a sí mismo y a comprender a los demás”, afirmó durante su intervención.

La iniciativa surge de una colaboración estratégica entre el programa panameño Latidos del Barrio, la Escuela de Artes Diversificadas y la delegación dominicana. Este intercambio creativo busca fomentar el diálogo artístico entre las dos naciones caribeñas.

La Fundación Eliosnet se dedica a la formación artística temprana. Su enfoque potencia las habilidades técnicas y creativas de niños y adolescentes, utilizando las artes plásticas como vía para el desarrollo humano, el pensamiento crítico y la sensibilidad.

A través de sus talleres, la institución busca proyectar “ilusión, color y esperanza” en diferentes territorios. Los jóvenes artistas dominicanos llevan ese mensaje a Panamá con obras llenas de vida y optimismo.

Más allá de ser una simple exhibición, “Hilvanando Ilusiones” se convierte en un espacio de convivencia. Estudiantes panameños y dominicanos comparten visiones comunes y fortalecen lazos de amistad a través del arte.

La ministra Herrera agradeció el esfuerzo conjunto que convierte a la Ciudad de las Artes en un escenario de fraternidad. Panamá y República Dominicana, unidos por su riqueza caribeña, reafirman que la cultura es un puente permanente entre sus pueblos.