'Tips' para mantenerse activo en Semana Santa

En Semana Santa mantener hábitos saludables puede ser un reto porque comúnmente se aprovecha los días de asueto para viajar, lo cual supone cambios en la rutina y los excesos son los protagonistas.

La clave durante esos días no es la restricción, sino el equilibrio. Optar por prácticas que lo ayuden a mantenerse activo y en forma sin dejar de disfrutar.

El entrenador personal Alex Fitbox compartió algunas recomendaciones que puede tomar en cuenta durante los días libres por Semana Santa.

- Menos tiempo, más intención: no necesita ir al gimnasio. Con una rutina de 15 a 20 minutos de ejercicios funcionales podrá mantener el tono muscular.

- Movimiento en cualquier lugar: la constancia es lo que marca la diferencia, por lo tanto, estar de viaje no es excusa para detenerse: caminar, nadar, subir escaleras o incluso realizar circuitos cortos en espacios reducidos ayuda a mantener el cuerpo en movimiento.

- Disfrutar sin desbordarse: equilibrar las comidas, moderar las porciones y priorizar alimentos frescos permite disfrutar sin afectar significativamente el progreso físico.

- Evitar el "todo o nada": no cometa el error de abandonar la rutina con la idea de retomar después. Asegúrese de mantener pequeños hábitos para evitar retrocesos y facilitar el regreso a la disciplina habitual.

- Mentalidad flexible y sostenible: más allá del cuerpo, el enfoque mental es determinante. La disciplina no debe vivir desde la rigidez, sino desde la consistencia. Adaptarse sin perder el foco es lo que permite resultados a largo plazo.