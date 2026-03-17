El tomillo, pequeña planta aromática, no solo es un ingrediente de la cocina mediterránea o un remedio natural, también influye en la calidad de los alimentos que se producen a su alrededor.

En España, por ejemplo, los agricultores están plantando hierbas aromáticas (tomillo, romero, lavanda y salvia) entre olivares, viñedos y almendros por su capacidad para ayudar a sanar la tierra.

No solo perfuman el paisaje, las plantas aromáticas tienen una función clave en la salud de los ecosistemas agrícolas: atraen polinizadores, protegen el suelo, aumentan la biodiversidad y ayudan a "sanar" las tierras.

La chef Doreen Colondres (@doreencolondres), autora de "El regreso del tomillo: las hierbas que cuidan la tierra… y nuestra salud", comentó que los agricultores han notado que los aceites producidos de los olivares que conviven con hierbas aromáticas como tomillo o romero pueden presentar niveles más altos de polifenoles, antioxidantes que ayudan a reducir la inflamación, apoyan la salud cardiovascular y se han asociado con la protección frente a enfermedades neurodegenerativas.

De acuerdo a Colondres, creadora de lacocinanomuerde.com y fundadora de vitishouse.com, esto es un "recordatorio de que el paisaje influye en la química de los alimentos, y esa química termina influyendo en nuestra salud".

Afortunadamente, no se necesita un campo para poder cultivar tomillo o romero, un pequeño balcón o una maceta en la venta es suficiente.

Usos

El tomillo tiene propiedades antibacterianas y antiinflamatorias. En la cocina, puede transformar platos simples: una ramita fresca puede aromatizar un guiso, un filete, pescado u otros.

Respecto a los remedios, las abuelas los utilizaban para preparar infusiones contra resfriados o para aliviar la digestión.

"(...) Ellas (las abuelas) sabían algo que hoy volvemos a descubrir: que el sabor, la salud y la tierra están profundamente conectados", dijo la chef.