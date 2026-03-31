Ghana fulmina a su técnico a pocas semanas para que inicie el Mundial

La Asociación de Fútbol de Ghana (GFA) despidió al entrenador de la selección nacional masculina, Otto Addo, tras una racha de derrotas consecutivas y a 72 días del inicio del Mundial, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

“La Asociación de Fútbol de Ghana ha rescindido el contrato con Otto Addo, seleccionador de la selección nacional masculina absoluta, con efecto inmediato”, indicó la GFA, en un comunicado a última hora del lunes.

La noticia se dio a conocer horas después de que el seleccionado perdiera 2-1 contra Alemania en un partido amistoso disputado en el MPH Arena de la ciudad de Stuttgart.

“La Asociación agradece sinceramente a Otto Addo su contribución al equipo y le desea mucho éxito en sus futuros proyectos”, agregó el documento.

Aunque la GFA no brindó detalles del despido, las Estrellas Negras venían de perder 5-1, en otro amistoso, contra Austria en el estadio Ernst Happel de Viena el viernes pasado.

A esta situación se sumó el descontento generado por el rendimiento de la selección con miras a la Copa Africana de Naciones 2025 (AFCON), para la que Ghana no logró clasificarse, por primera vez en 20 años, tras finalizar en el último puesto de su grupo sin ninguna victoria.

La asociación ghanesa afirmó que “próximamente comunicará” quién asumirá la dirección técnica del equipo absoluto.

El técnico, de padres ghaneses, nació en suelo alemán y arrancó su carrera deportiva con el Hannover 96; dio el salto a primera con el Borussia Dortmund y se retiró con el Hamburgo SV en 2008. Comenzó a dirigir a la selección ghanesa en 2022 y, pese ser eliminado en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, obtuvo una segunda oportunidad en 2024.

Bajo la dirección de Addo, de 50 años, el país se clasificó para el próximo Mundial de Norteamérica, en el que debutará el 17 de junio contra Panamá en Toronto (Canadá) y en el que está encuadrada en el Grupo L, asimismo junto a Croacia e Inglaterra.