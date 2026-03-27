Preocupante empate de Panamá con Sudáfrica

La selección de Panamá rescató un preocupante empate con Sudáfrica en partido de preparación que tuvo lugar en el Moses Mabhida Stadium, en Durban.

De hecho, que el portero Orlando Mosquera haya sido elegido el mejor jugador de Panamá dice mucho del ataque, pero sobre todo de la contención y de la defensa del equipo que dirige Thomas Christiansen.

Edgar Bárcenas adelantó a Panamá en el minuto 23 del primer tiempo y desde ese momento, la roja panameña se colgó del resultado. Oswin Appollis, marcó el definitivo 1-1 nada más iniciar el complemento.

Nulo en ataque sin claridad en la salida, sin nada de fútbol a pocos meses de su debut mundialista.

Lo mejor que le pasó al elenco panameño es comprobar el buen desempeño de sus porteros, que inició con Luis Mejía y seguidamente por Mosquera que completó con una nota muy alta el partido.

Finalizado el encuentro, Christiansen señaló que volverá a ver el partido.... "Tenemos que analizar por qué el partido terminó así y creo que pudimos hacer algo mejor".

"Tenemos que examinar a ambos para ver que tienen", dijo sobre los lesionados Eric Davis y Mejía, ambos salieron con molestias.

"Sabíamos lo que Sudáfrica nos daría, no pudimos defender como queríamos, pero tenemos otro partido el martes para mejorar", sentenció el entrenador nacional.

Panamá y Sudáfrica tendrá revancha este martes 31 de marzo desde las 12:30 pm, en el DHL Stadium, en Ciudad del Cabo.