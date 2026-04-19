A pesar de que el presidente José Raúl Mulino informó que este lunes conversará con las partes correspondientes para analizar las críticas contra el decreto 10 de 16 de abril de 2026 que regula a las plataformas de servicio de transporte, la Cámara Nacional de Transporte (Canatra) dio su apoyo irrestricto al mandatario por la aprobación de la disposición legal.

"Esta acción no es un capricho; es un acto de justicia y orden", planteó Canatra en un comunicado, divulgado en las últimas horas.

En un pronunciamiento dirigido al diputado Ernesto Cedeño, quien se opone al decreto, Canatra afirma que este ha sido cuidadosamente ajustado a las condiciones y parámetros dictados por la Corte Suprema de Justicia, mediante fallo de 26 de diciembre de 2019.

A juicio de los transportistas, el decreto restablece la seguridad jurídica al eliminar lagunas y vicios de inconstitucionalidad.

Por otra parte, garantiza equidad, cumple con los lineamientos de la Corte Suprema para la correcta prestación del servicio público y garantiza el derecho al usuario de elegir por dos ofertas en transporte selectivo.

Uber e In Drive, las principales plataformas que ofrecen el servicio en Panamá han comunicado que evalúan el comunicado, en una actitud de cautela.

Por otra parte han surgido críticas de actores políticos, como el alcalde Mayer Mizrachi que considera al decreto como un retroceso.

Lo que más llama la atención es que el transporte deberá estar identificado con el plaraforma que utiliza, que el transportista deberá ser panameño y, el punto más conflictivo, los certificados de operación que deben ser autorizados por las prestatarias.

En este punto, In Drive advirtió que podría perjudicar al 95% de conductores que operan con la plataforma.

