Cciap destaca avances del país y plantea retos como reapertura de la mina, agua y empleo

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) destacó que Panamá atraviesa una etapa de transformaciones importantes, donde se han dado pasos necesarios para ordenar la casa, fortalecer la confianza, sentar bases más sólidas para el crecimiento y brindar nuevas oportunidades a los ciudadanos.

El gremio valoró las decisiones que apuntan hacia una mayor disciplina fiscal, el fortalecimiento institucional y la credibilidad internacional, porque entienden que la confianza es el motor que impulsa la inversión, el empleo y las oportunidades.

No obstante, Aurelio Barría Pino, en su primer mensaje como presidente de la Cciap, reconoció que persisten desafíos que requieren atención inmediata y decisiones responsables.

Detalló temas como la reapertura de la mina, bajo un balance social, ambiental y un marco legal que beneficie al país; el acceso al agua; una educación de calidad; la dinamización económica que genere empleo; y el impulso al turismo no pueden esperar.

A estos retos se suma un desafío que afecta a todos y que es transversal: la corrupción, la cual se debe enfrentar con determinación. Sin avances reales en este ámbito, cualquier esfuerzo de desarrollo se debilita.

Por ello, el gremio cree firmemente que el desarrollo no se trata únicamente de crecer, sino de crecer bien. Esto implica hacer empresa con ética, cumplir la ley, generar empleos dignos y aportar activamente al progreso del país.

“Nuestra responsabilidad va más allá de la actividad económica; es también un compromiso con la sociedad”, agregó.

En este nuevo periodo, la Cciap enfocará sus esfuerzos en acciones concretas:

Impulsarán la implementación efectiva de iniciativas que generen oportunidades para los jóvenes a través de la Ley de Pasantías, fortalecerán el ecosistema emprendedor, columna vertebral de nuestra economía, promoverán la atracción de inversiones y las conexiones comerciales y elevarán el valor que ofrecen a sus miembros.

También reafirmarán su compromiso de escuchar activamente a sus miembros, comprender sus inquietudes y acompañarlos en el desarrollo de sus objetivos. Esta gestión estará centrada en fortalecer ese vínculo, generando más espacios de participación, conexión y valor para cada uno de ellos.

“Sabemos que los resultados no se miden por las palabras, sino por la ejecución. Por ello, trabajaremos con objetivos claros, medibles y orientados a generar impacto real”, sostiene el gremio.