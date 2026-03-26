Estados Unidos sigue de cerca detención que mantiene China a buques panameños

La Comisión Marítima Federal de Estados Unidos está siguiendo de cerca cómo los recientes acontecimientos en torno a las terminales del Canal de Panamá y las represalias de China contra Panamá están afectando las condiciones del transporte marítimo mundial.

Las leyes que administra la Comisión la facultan para investigar si las regulaciones o prácticas de gobiernos extranjeros generan condiciones desfavorables para el transporte marítimo en el comercio exterior de los Estados Unidos, señaló en un comunicado Laura DiBella, presidenta de la Comisión Marítima Federal de los Estados Unidos.

El 30 de enero de 2026, la Corte Suprema de Panamá invalidó el marco legal que sustentaba la concesión de CK Hutchison, con sede en Hong Kong, para operar las terminales de Balboa y Cristóbal en los lados Pacífico y Atlántico del Canal de Panamá.

La decisión se produjo tras una auditoría que reveló presuntas irregularidades y planteó dudas sobre la base legal de la concesión. Tras el fallo, el gobierno panameño designó a las filiales estadounidenses Maersk APM Terminals y Terminal Investment Limited, perteneciente a Mediterranean Shipping Company (MSC), como operadores interinos mediante acuerdos de 18 meses.

CK Hutchison rechazó el fallo, inició acciones legales contra el gobierno panameño y ha intensificado progresivamente su campaña de arbitraje, incluyendo nuevas demandas presentadas el 24 de marzo, en las que reclama más de 2.000 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios, se lee en el escrito.

En respuesta paralela, el Ministerio de Transporte chino convocó a Maersk y MSC a Pekín para mantener conversaciones de alto nivel. Posteriormente, la naviera estatal china COSCO suspendió sus servicios en Balboa y desvió sus operaciones.

China ha intensificado las detenciones de buques con bandera panameña en puertos chinos bajo el pretexto del control del Estado rector del puerto, superando con creces los estándares históricos. Estas inspecciones intensificadas se llevaron a cabo bajo directrices informales y parecen tener como objetivo castigar a Panamá tras la transferencia de los activos portuarios de Hutchison.

Dado que los buques con bandera panameña transportan una parte significativa del comercio de contenedores de Estados Unidos, estas acciones podrían tener importantes consecuencias comerciales y estratégicas para el transporte marítimo estadounidense.

La Comisión de Transporte Marítimo (FMC) tiene la responsabilidad de garantizar un sistema de transporte eficiente, competitivo y económico en beneficio de los Estados Unidos.

El comunicado culmina señalando que las acciones de gobiernos extranjeros que detienen, retrasan o impiden de cualquier otro modo el movimiento de buques registrados conforme a la legislación estadounidense, o de buques de otras naciones que comercian con los Estados Unidos, son incompatibles con el mandato de la Comisión de proteger la fiabilidad e integridad de la cadena de suministro global de Estados Unidos.

