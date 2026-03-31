Gobierno fija el diésel en $0.90 y la gasolina de 91 en $0.88 para transportistas

El Consejo de Gabinete aprobó un subsidio dirigido a los transportistas del sector público a nivel nacional, que establece un precio tope de 0.90 centavos por litro para el diésel y 0.88 centavos para la gasolina de 91 octanos. La medida excluye la gasolina de 95 octanos.

La medida incluye a transportistas de buses grandes, buses intermedios conocidos como “coaster”, taxis, transporte de carga y pesca artesanal.

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, explicó que el subsidio será temporal, con una vigencia que podría ser de hasta 10 meses; sin embargo, aclaró que se podría suspender de forma anticipada si mejora el mercado energético global.

Chapman señaló que la medida implica un aporte adicional de aproximadamente 15 millones de dólares mensuales, calculados a los precios actuales, sin afectar el presupuesto de inversión.

El ministro además reiteró que se mantiene el subsidio al Metro, Metrobús, transporte colectivo, selectivo, escolar y se agrega un apoyo a las embarcaciones de pesca artesanal.

También, se mantiene el subsidio para la tarifa de electricidad y el gas de cocina de 25 libras, como parte de las medidas para mitigar el impacto del alza en el costo de vida.

Según Chapman, se está trabajando con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) para estabilizar el precio de los fertilizantes e insumos utilizados para la producción de alimentos. La medida consiste en que la entidad adquiera los fertilizantes y los venda a costo a los productores.

De igual manera, todas las entidades del Estado deberán aplicar medidas de ahorro de combustible institucional. Se revisarán los consumos y esquemas operativos de cada institución y se promoverán documentos digitales, reuniones virtuales y movilizaciones en grupo.

Adicionalmente, las autoridades incentivan el teletrabajo en el sector privado y público.

Por su parte, el director general de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Nicolás Brea, indicó que iniciaron operativos de inversión de carriles en horas de la mañana y en la tarde para evitar el congestionamiento vehicular.