La aprobación del uso de bioetanol será en un periodo 'razonable'

El proyecto de ley que autoriza el uso de bioetanol al 10% en mezclas con gasolinas continúa generando opiniones; no obstante, el presidente José Raúl Mulino espera que sea aprobado en un "periodo razonable" para el beneficio de todos.

Indicó que aunque no es experto en el tema, tiene entendido que el aditivo llegará al país mezclado con el combustible, pero prefiere que sean los expertos quienes se refieran al mismo.

"Es un proyecto que, si bien es del Ejecutivo, avanza en el segundo (debate) y creo que puede ser aprobado", dijo.

El diputado de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, Jhonathan Vega, ha sido uno de los que más ha cuestionado la iniciativa, asegurando que incrementará el costo del combustible hasta un 4%.

Vega incluso afirmó que la aprobación del documento en primer debate se hizo a "tambor batiente", aseveración rechazada por el presidente de la Comisión, Ernesto Cedeño, quien aclaró que todos los comisionados tuvieron la oportunidad de presentar sus consideraciones y hacer preguntas a los representantes del Ejecutivo y especialistas nacionales e internacionales que acudieron a la sesión.

Quien también salió en defensa del trabajo realizado por la Comisión fue la diputada Ariana Coba, indicando que dio su voto favorable para que el tema sea analizado responsablemente por los 71 diputados.

La Asociación Industrial de la Caña de Azúcar de Panamá (Azucalpa) reiteró que este proyecto no solo activará un combustible, sino una economía conectada al trabajo rural y a la industria local.'

30,000

empleos directos e indirectos generaría la producción de bioetanol en el país, según estimaciones de Azucalpa. 10%

mezcla del aditivo con gasolina que se utilizaría en Panamá tras la aprobación de la ley.

"El proyecto 443 beneficia a toda la industria panameña porque prioriza el bioetanol producido como materia prima nacional frente a fuentes extranjeras", expresaron.

Se estima que la producción de bioetanol generará más de 30,000 plazas de empleo directas e indirectas en distintos sectores como logística, agricultura, transporte y almacenamiento.