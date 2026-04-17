Mitradel da plazo de 10 días para corregir irregularidades en proyecto del Cuarto Puente

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Jackeline Muñoz de Cedeño, señaló una serie de irregularidades que se detectaron durante un recorrido en el proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, por lo que se otorgó un plazo de 10 días para corregir las anomalías encontradas.

Muñoz de Cedeño explicó que personalmente visitó la obra en donde se detectaron condiciones inadecuadas para trabajadores panameños, principalmente en áreas destinadas para alimentación y descanso.

La funcionaria calificó como preocupante la diferencia en las condiciones entre los trabajadores nacionales en comparación con el personal extranjero dentro de la obra, por lo que advirtió que la institución mantendrá vigilancia permanente en el proyecto.

“La verdad es que fue deplorable ver cómo tienen a los trabajadores panameños en una esquina y cómo los trabajadores asiáticos están en otra esquina, bien atendidos”, expresó.

Aseguró que mientras los trabajadores panameños tienen un comedor, los asiáticos cuentan con contenedores con aire acondicionado y sillones. Además, indicó que era evidente que había muchos más asiáticos que panameños.

Según la ministra, ya se iniciaron los procesos administrativos correspondientes, los cuales podrían derivar en sanciones conforme a lo establecido en la legislación laboral.

Por su parte, el Consorcio del Cuarto Puente informó en un comunicado que atendió la inspección realizada por el Ministerio de Trabajo y entregó toda la documentación para la debida verificación del estatus de los trabajadores por parte de las autoridades, que realizan la investigación pertinente.

Asimismo, subrayó que, para atender las observaciones en las áreas de trabajo, el equipo diseña un plan de mejoras y adecuaciones que se implementará de inmediato en los puntos específicos donde se debe reforzar.

También reiteró su compromiso con el cumplimiento de las normativas legales y la protección de los trabajadores que construyen la obra de vialidad y conectividad más grande de Panamá en la última década.

La titular de Trabajo también se refirió al caso de los motorizados que operan en plataformas de entrega a domicilio y recalcó que actualmente estos prestan un servicio bajo la modalidad de trabajo independiente y no dentro de una relación laboral directa. No obstante, indicó que el Mitradel está dispuesto a participar en una mesa interinstitucional para analizar este modelo de servicio.

“En nuestra administración no se han acercado al Mitradel a conversar, pero para que una empresa tenga trabajadores, deben contar con personal panameño en un 90% o en 85%. El Mitradel ve la relación laboral entre el trabajador y la empresa”, enfatizó.

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Finalmente, reiteró que, en caso de establecerse una relación laboral formal con estas plataformas, deberán cumplir con el porcentaje de contratación de mano de obra panameña que establece la ley, garantizando así oportunidades para los trabajadores nacionales y el respeto a las normas laborales vigentes.