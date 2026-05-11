Panamá avanza en la pesca responsable con apoyo internacional

Expertos de Panamá, Argentina y España se reunieron hoy en el auditorio del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) para analizar temas y evidencia científica durante el foro “Pesca de Camarones y Peces Demersales: Mitos, Evidencia Científica y Realidades”.

Este evento tuvo como objetivo promover el conocimiento, impulsar la investigación nacional y avanzar hacia un modelo de manejo pesquero basado en evidencia científica que responda a la realidad, necesidades y desafíos de Panamá.

El administrador de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), Eduardo Carrasquilla, inauguró el foro, que representa el primer paso para sentar las bases de una discusión seria, técnica y multisectorial, que permita avanzar hacia el desarrollo de estudios nacionales enfocados en la realidad de Panamá y contribuya a una visión país sustentada en evidencia científica, manejo responsable de los recursos y toma de decisiones informadas.

“La pesca, como cualquier actividad vinculada al aprovechamiento de recursos naturales, enfrenta desafíos importantes.

Por esa razón, las discusiones relacionadas con la sostenibilidad deben abordarse con responsabilidad, transparencia y, sobre todo, con evidencia científica.

Panamá reconoce plenamente la importancia de proteger los ecosistemas marinos y garantizar el aprovechamiento responsable de nuestros recursos pesqueros.

Esa es y seguirá siendo una prioridad del Estado panameño”, expresó Carrasquilla.

Durante la jornada, los expositores presentaron investigaciones, datos, análisis y experiencias internacionales para comprender en profundidad la realidad de la pesca de camarones y peces demersales, así como sus desafíos, oportunidades y áreas de mejora.

También señalaron que muchos temas que han dominado el debate público requieren ser analizados desde la ciencia y no únicamente desde la percepción.

Los temas abordados incluyeron: introducción al problema del arrastre y su huella ecológica; ¿Qué puede informar la ciencia?; del arrastre global al vacío local: el déficit de información ambiental en aguas panameñas; impacto del arrastre sobre las comunidades bentónicas y tasas de recuperación post-disturbio; el espejismo métrico: cuando “sostenible” precede al dato que debería sostenerlo; y resultados preliminares para la plataforma argentina.

De acuerdo con las evidencias presentadas, el manejo de la pesca de camarones y peces demersales no puede evaluarse de manera simplista ni aislada, sino considerando variables como la intensidad pesquera, la capacidad de recuperación de los ecosistemas, las medidas de manejo, la tecnología aplicada y los contextos específicos de cada región.

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Se expuso cómo diversas investigaciones internacionales evidencian que, bajo esquemas de manejo adecuados, las poblaciones objetivo pueden mantenerse e incluso recuperarse, mientras que la captura incidental y los impactos ambientales pueden reducirse significativamente mediante regulaciones, innovación tecnológica y mejores prácticas operativas.

Se planteó la necesidad urgente de desarrollar estudios nacionales robustos, enfocados en la realidad panameña, considerando que no se puede continuar construyendo posiciones estratégicas únicamente a partir de extrapolaciones provenientes de otros ecosistemas, plataformas continentales y dinámicas pesqueras distintas a las nuestras.

Entre las conclusiones se indicó que el reto de Panamá es avanzar hacia una visión equilibrada que permita proteger los ecosistemas marinos, fortalecer la seguridad alimentaria, preservar empleos, promover el manejo adecuado de las especies y defender sus actividades productivas con argumentos sólidos y evidencia verificable.

Este foro está alineado con los esfuerzos de las autoridades panameñas para cumplir con normativas internacionales europeas en materia de pesca.

Las autoridades panameñas estiman un cumplimiento superior al 80%, que se espera mejorar en julio con la implementación del sistema de trazabilidad pesquera, lo que llevará al país a superar el 95% de cumplimiento de los temas pendientes con la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea (DGMARE). Panamá espera recibir una delegación de la DGMARE para una evaluación del sistema pesquero en el segundo semestre de 2026.

El foro contó también con la presencia de la viceministra de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), Astrid Ábrego González; el subadministrador de la ARAP, Gerardo Irimia; representantes de organismos internacionales, del sector pesquero, miembros de la comunidad científica y académica, y organizaciones de la sociedad civil.