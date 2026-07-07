Contraloría presenta siete denuncias penales ante el Ministerio Público por presuntas irregularidades financieras

La Contraloría General de la República informó que presentó siete denuncias penales ante el Ministerio Público como resultado de auditorías realizadas en el ejercicio de sus funciones de fiscalización y control posterior.

Según la entidad, las denuncias surgen de hallazgos detectados en distintos informes de auditoría, en los que se identificaron elementos que podrían ameritar una investigación penal.

Entre los casos remitidos figuran auditorías relacionadas con el Idaan, la Junta Comunal de Ponuga y expedientes vinculados a personas identificadas como Noriel Araúz, Publio de Gracia Tejada, Nadia del Río y Maritza Ureña, además de una investigación relacionada con la empresa FCC Construcción, S.A.

La Contraloría explicó que la presentación de estas denuncias responde al deber legal de remitir al Ministerio Público aquellos casos en los que los hallazgos de auditoría puedan constituir posibles hechos delictivos.

La institución señaló que continuará informando a la ciudadanía sobre el avance de los casos derivados de su labor de fiscalización y reiteró su compromiso con la protección del patrimonio público, la transparencia y la rendición de cuentas.