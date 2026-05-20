¿En qué consiste el castigo de los privados de libertad?

Luego de que la defensora del pueblo, Ángela Russo, pidiera a las autoridades solucionar la falta de televisores en las cárceles para que los detenidos puedan ver los juegos del Mundial, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, explicó que a los privados de libertad se les han suspendido varios beneficios, entre ellos, visitas, hasta que entiendan que no pueden seguir desafiando a la autoridad.

Aunque reconoció que estos espacios de esparcimiento son necesarios, reiteró que se está trabajando en la conducta de los detenidos sin vulnerar sus derechos, ya que existen otras formas de entretenimiento por las que pueden optar dentro de los penales.

"Los derechos vienen con una contraprestación que son las obligaciones y deberes de todas las personas", subrayó en Radio Panamá.

Los detenidos, de acuerdo con la titular del Ministerio de Gobierno (Mingob), están en fase de castigo por todo lo que ha sucedido en las últimas semanas en la país, no obstante, indicó que el sistema tiene otras necesidades más apremiantes que atender, como la problemática de agua.

Montalvo fue enfática al mencionar que no se debe olvidar que se está ante un ecosistema de personas que le fallaron a la sociedad; por tanto, deben pagar una condena que conlleva disciplina, orden y respeto.

Agregó que su prioridad, en estos momentos, es ofrecerle una plaza de empleo a los privados para que tengan mejores oportunidades y dejen de crear "crisis" innecesarias dentro del sistema y atender las necesidades de las zonas indígenas en donde los estudiantes no cuentan ni siquiera con un celular o tablet para cumplir con sus obligaciones educativas.

Sus declaraciones se dan luego de que la defensora del pueblo asegurara que la privación de libertad no es causal suficiente para desatender el resto de garantías a las que tienen derecho los detenidos.'

10,000

cifra aproximada de detenidos en Panamá. 6

penales hay en la provincia de Panamá, entre los que destacan: 'La Joya', 'Tinajitas' y el Centro Femenino de Rehabilitación.

"En mi opinión, y debe ser la opinión de todas y cada una de las personas que integran nuestra sociedad, el hecho de estar privado de libertad no me priva de los demás derechos", aseveró.