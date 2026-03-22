Tribunal Electoral fija postura sobre defunciones tras caso judicial

Tribunal Electoral explica los parámetros sobre las defunciones

Un insólito caso judicial, en el que una supuesta víctima de femicidio se mantendría con vida, se reveló esta semana en Panamá.

Ante este hecho, el Tribunal Electoral (TE), mediante un comunicado, aclara la situación.

En el documento, la institución detalla que no consta el registro de defunción de la persona señalada, ni por autoridad competente ni por familiar alguno.

El Tribunal Electoral actúa bajo el principio de legalidad; por lo tanto, una persona aparece en el registro electoral mientras no exista un acto formal que modifique el estado civil o condición jurídica de un ciudadano o de una ciudadana.

Sobre el tema de las defunciones, el Tribunal Electoral destaca que estas deben gestionarse ante el Registro Civil, presentando el parte clínico de defunción o la documentación emitida por las autoridades competentes. Una vez inscrita, la actualización en el Registro Electoral es automática.

La aclaración del TE obedece a que, en el año 1997, en La Pesa de La Chorrera, se asesinó a una mujer.

Por este caso, se condenó por homicidio doloso agravado a César Ávila, Eloy Ávila y Germán Ávila, dos de los cuales se mantienen detenidos en La Joyita.

No obstante, durante una reciente diligencia, la abogada de los detenidos obtuvo certificaciones del Tribunal Electoral que indican que la supuesta fallecida está viva.